भारत से हारने के बाद ओमान के कप्तान ने BCCI से कर दी ये बड़ी डिमांड
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को भारत से केवल 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा
Published : September 20, 2025 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और ओमान पहली बार एशिया कप 2025 में आमने सामने हुए. जिसमें ओमान को भारत जैसी मजबूत टीम से केवल 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा. 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मैच भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 188 रन बनाए, जवाब में ओमान की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन बनाने में कामयाब रही.
ओमान के कप्तान ने BCCI से अपील
मैच के बाद ओमान के कप्तान ने बीसीसीआई से की बड़ी अपील करते हुए अपने खिलाड़ियों को भारत में प्रशिक्षण देने का आग्रह किया. ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि अगर हमें भारत को अपना घर बनाने का मौका मिलेगा. अगर हम वहां प्रशिक्षण ले सकें, एनसीए में जा सके, अपने कौशल, मानसिक पहलुओं, फिटनेस को प्रशिक्षित कर सकें, और क्लब टीमों और रणजी टीमों के साथ ढेर सारे टी20 मैच खेल सकें, तो मुझे लगता है कि इससे हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी, और यह अंतर को भर देगा. हम एक एसोसिएट राष्ट्र हैं. सच्चाई यह है कि हमें टेस्ट खेलने वाले देशों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता.'
Captain Suryakumar Yadav sharing his experience with the Oman team. ❤️
हम बहुत भाग्यशाली हैं
उन्होंने आगे कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहां आकर खेलने का यह मंच मिला. मुझे खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है और जिस तरह से उन्होंने मौजूदा हालात में अपना जज्बा दिखाया है, उन पर मुझे बहुत गर्व है. इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह के टूर्नामेंट बार-बार होते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में एसोसिएट देशों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे के करीब आ सकें और टेस्ट खेलने वाले देशों और एसोसिएट देशों के बीच की खाई को पाट सकें.'
सूर्यकुमार की ओमान के खिलाड़ियों के साथ चर्चा
मैच खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ओमान के खिलाड़ियों के साथ एक गंभीर चर्चा करते हुए भी देखा गया. जहां उन्होंने अपना क्रिकेट अनुभव शेयर किया. ओमान के खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान की बातें ध्यान से सुनीं और जतिंदर ने दोनों टीमों के बीच हुई बातचीत का भी खुलासा किया. उन्होंने ने कहा, 'सूर्या ने खेल के बारे में बात की और हमारी तारीफ की, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है. हमारे खिलाड़ियों के मन में टी20 मैच के अलग-अलग चरणों में खेलने के तरीके को लेकर सवाल थे. उनसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा.'
एशिया कप 2025 में भारत का प्रदर्शन
एशिया कप 2025 में अभी तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर मैन इन ब्लू तालिका में सबसे ऊपर है. टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम और खिताब की प्रबल दावेदार समझी जाने वाली भारतीय टीम ने पहले मैच में यूएई को हराया था, उसके बाद पाकिस्तान को मात दी थी, फिर ओमान को पछाड़ा. अब उनका अगला मुकाबला सुपर फोर में पाकिस्तान से 21 सितंबर को होने वाला है.