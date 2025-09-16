एशिया कप 2025: बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका
Asia Cup 2025 BAN vs AFG: एशिया कप 2025 में आज अफगानिस्तान का सामना बांग्लादेश से होना है.
Published : September 16, 2025 at 2:27 PM IST
दुबई: एशिया कप 2025 के 9वें मैच में आज (16 सितंबर) अफगानिस्तान ग्रुप बी में बांग्लादेश से भिड़ने वाली है. ये दोनों टीमों का टूर्नामेंट में दूसरा मैच है. पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को मात दी थी जबकि बांग्लादेश के पहले मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था. इस वजह से सुपर फोर की रेस में बने रहने के लिए ये मैच बांगाली टाइगर्स के लिए करो या मरो जैसा है. वहीं अफगानिस्तान सुपर फोर में पहुंचने लिए इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा.
बड़ा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर
इस बड़े मैच से पहले अफगानिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक कंधे की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस की पुष्टि की है और कहा है कि मेडिकल टीम ने इस तेज गेंदबाज को खेलने की अनुमति नहीं दी है.
एसीबी ने कहा, 'अफगानिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन उल हक एसीसी पुरुष टी20 एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं. वह अभी भी कंधे की चोट से उबर रहे हैं और एसीबी की मेडिकल टीम ने उन्हें बाकी मैचों में खेलने के लिए फिट घोषित नहीं किया है. नवीन पूरी तरह से फिट होने तक गहन उपचार और पुनर्वास से गुजरेंगे.'
🚨 SQUAD UPDATE 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2025
Afghanistan's veteran fast bowler, Naveen Ul Haq, has been ruled out of the ACC Men's T20 Asia Cup 2025. He is still recovering from a shoulder injury and has not been declared fit by the ACB medical team to participate in the remaining matches. Naveen will… pic.twitter.com/Sz4rJyV6k5
अफगानिस्तान की टी20 टीम का अहम हिस्सा रहे 24 वर्षीय नवीन, हांगकांग के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे. नवीन ने आखिरी बार इस साल जून में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था, जहां उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क के लिए खेला था.
नवीन की जगह
20 वर्षीय तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिनको रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया था. अहमदजई ने हाल ही में यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. वो अब तक एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें तीन ओवरों में एक विकेट लिया था.
नवीन का टीम में न होना
अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पास 41 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव है और वे एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता हाल के वर्षों में अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा रही है.