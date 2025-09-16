ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका

दुबई: एशिया कप 2025 के 9वें मैच में आज (16 सितंबर) अफगानिस्तान ग्रुप बी में बांग्लादेश से भिड़ने वाली है. ये दोनों टीमों का टूर्नामेंट में दूसरा मैच है. पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को मात दी थी जबकि बांग्लादेश के पहले मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था. इस वजह से सुपर फोर की रेस में बने रहने के लिए ये मैच बांगाली टाइगर्स के लिए करो या मरो जैसा है. वहीं अफगानिस्तान सुपर फोर में पहुंचने लिए इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा.

बड़ा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर

इस बड़े मैच से पहले अफगानिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक कंधे की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस की पुष्टि की है और कहा है कि मेडिकल टीम ने इस तेज गेंदबाज को खेलने की अनुमति नहीं दी है.

एसीबी ने कहा, 'अफगानिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन उल हक एसीसी पुरुष टी20 एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं. वह अभी भी कंधे की चोट से उबर रहे हैं और एसीबी की मेडिकल टीम ने उन्हें बाकी मैचों में खेलने के लिए फिट घोषित नहीं किया है. नवीन पूरी तरह से फिट होने तक गहन उपचार और पुनर्वास से गुजरेंगे.'