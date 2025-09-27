एशिया कप 2025: हार्दिक-अभिषेक की चोट पर आया बड़ा अपडेट, दोनों खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ मैच में हुए थे चोटिल
हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे.
हैदराबाद: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. इससे पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चोटिल होने की चिंता सताने लीग. सुपर फोर के आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने मैच तो सुपर ओवर में जीत लिया, लेकिन उसके कई खिलाड़ी चोट की वजह से मैदान से बाहर चले गए और फिर दोबारा फील्ड पर नहीं लोटे, जिसकी वजह से भारतीय फैंस काफी चिंतित हैं.
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की चोट के बाद दोनों खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
हार्दिक-अभिषेक की चोट
बता दें कि हार्दिक अपने पहले ओवर के बाद बाएं पैर में हैमस्ट्रिंग के कारण मैदान से बाहर चले गए, वह बाकी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटे. उसके बाद अभिषेक भी नौवें ओवर में दौड़ते समय अपनी दाहिनी जांघ को पकड़ते हुए नजर आए और फिर वो भी अगले ओवर में मैदान से बाहर चले गए. इसके अलावा तिलक वर्मा भी फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे. इन खिलाड़ियों की जगह रिंकू सिंह, शिवम दुबे और जितेश शर्मा स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में मैदान में उतरे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने स्पष्ट किया, 'हार्दिक को ऐंठन थी, शनिवार को उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे. लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है. मोर्केल ने जोर देकर कहा कि शनिवार को पूरी तरह से रिकवरी पर ध्यान दिया जाएगा. लड़कों के लिए जरूरी है आराम करना. वे पहले से ही बर्फ से सेकाई कर रहे हैं. मैच के तुरंत बाद रिकवरी शुरू हो गई. रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना. उम्मीद है कि उन्हें रात में अच्छी नींद आएगी.'
अभिषेक, हार्दिक और तिलक वर्मा ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम के मजबूत अंग है. अभिषेक ओपनिंग में शानदार शुरुआत देते हैं और वो अभी तक सबसे ज्यादा 309 रन बना चुके हैं, जबकि हार्दिक टीम ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं जिससे टीम को बैलेंस प्राप्त होता है और तिलक मिडिल ऑर्डर में टीम की पारी संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं.
भारत पाकिस्तान फाइनल
बता दें कि भारत और पाकिस्तान तीसरी बार रविवार 28 सितंबर को फाइनल मैच में आमने सामने होंगे. ये टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच होगा. भारत अब तक 8 बार एशियन चैंपियन रहा है जबकि पाकिस्तान केवल दो बार ही एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में सफल रहा.