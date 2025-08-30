ETV Bharat / sports

एशिया कप मैचों के समय में हुआ बड़ा बदलाव, जानें अब कितने बजे से शुरू होगा मैच ? - ASIA CUP 2025

Asia Cup match timings: भीषण गर्मी के कारण एशिया कप मैचों के समय में आधे घंटे का बदलाव किया गया है.

एशिया कप ट्रॉफी
एशिया कप ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: युएई में भीषण गर्मी से बचने के लिए एशिया कप 2025 के मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है. 19 मैचों में से 18 मैच अब स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे, जो कि मूल निर्धारित समय से आधा घंटा लेट होगा. मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमानों के अनुसार, सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.

भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?
प्रतियोगिता के सभी दिन-रात्रि मैचों का समय भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे) से बदलकर भारतीय समयानुसार रात 8 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) कर दिया गया है. इस बदलाव से अप्रभावित एकमात्र मैच 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच होने वाला एकमात्र दिन का मैच है, जो भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे) शुरू होगा.

अबू धाबी और दुबई में मैच
टूर्नामेंट 9 सितंबर को अबू धाबी में शुरू होगा, जहां आठ टीमों की इस प्रतियोगिता के पहले मैच में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा. दुबई में 11 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल है, जबकि अबू धाबी में आठ मैच खेले जाएंगे.

भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. यह पहली बार है जब 2026 पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में आयोजित होने वाले एशिया कप में आठ टीमें होंगी.

भारत के ग्रुप मैच
भारत अपने ग्रुप ए के मैच क्रमशः 10 और 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले खेलेगा, जबकि ओमान के खिलाफ उसका मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां शीर्ष दो टीमें एशिया कप के 17वें संस्करण के विजेता का फैसला करने के लिए खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. भारत एशिया कप का गत विजेता है, जिसने कोलंबो में आयोजित 2023 के 50 ओवर के प्रारूप के फाइनल में श्रीलंका को हराया था. श्रीलंका ने 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टी20 अंतरराष्ट्रीय संस्करण में एशिया कप जीता था.

