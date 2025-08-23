Sanjay Raut on IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच होगा या नहीं, इस प्रश्न का जवाब उस वक्त मिल गया जब खेल मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया कि भारत मल्टीनेशनल इवेंट में पाकिस्तान से खेलेगा लेकिन द्विवपक्षी सीरीज में नहीं खेलेगा. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेगा. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा.
पिछले कुछ दिनों से इस मैच को लेकर खूब राजनीति हो रही है और इस मैच को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है. देश के कई बड़े नेताओं ने पाकिस्तान से किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का मैच न खेलने की मांग कर रहे हैं. अब शिवसेना (UBT) पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मैच को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी आलोचना की है.
संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा, 'केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को मंजूरी दिए जाने की खबर भारतवासियों के लिए बेहद दुखद है. यह भी स्पष्ट है कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना संभव नहीं होगा. इसके अलावा, उन्होंने पीएम से पांच तीखे सवाल भी पूछे हैं.
Honorable Prime Minister,⁰The blood of the Indians killed in the Pahalgam attack has not yet dried, and the tears of their families have not yet stopped.⁰Even so, playing cricket matches with Pakistan is inhumane!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 23, 2025
ट्रम्प की वजह से हो रहा है IND vs PAK मैच?
शिवसेना नेता ने अपने पांच सवालों में से एक सवाल ये भी किया है कि क्या ये मैच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कि धमकी की वजह से हो रहा है. कि अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वे व्यापार बंद कर देंगे?
पत्र में संजय राउत द्वारा पूछे गए सवाल:
- आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है. अगर संघर्ष अभी भी जारी है, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं?
- पहलगाम हमला एक पाकिस्तानी आतंकवादी समूह द्वारा किया गया था, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था. क्या आपने उन माताओं और बहनों की भावनाओं के बारे में सोचा?
- क्या राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वे व्यापार बंद कर देंगे?
- 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.' आपने घोषणा की थी, तो क्या अब खून और क्रिकेट एक साथ बहेंगे?
- पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में खूब सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ होता है. जिसमें कई भाजपा सदस्यों के शामिल होने का आरोप है. गुजरात के एक प्रमुख व्यक्ति, जय शाह, वर्तमान में क्रिकेट मामलों को संभाल रहे हैं. क्या भाजपा को इससे बड़ा वित्तीय लाभ होता है?
पिच उखड़वा देते
इस पत्र में संजय राउत ने सरकार के फैसले की निंदा की और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 1991 में शिवसेना की बहादुरी की याद दिलाई. पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न केवल हमारे सैनिकों की बहादुरी का अपमान है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित कश्मीर के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले प्रत्येक शहीद का भी अपमान है.
उन्होंने आगे कहा कि ये मैच दुबई में हो रहे हैं. अगर ये महाराष्ट्र में होता, तो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना इनमें बाधा डालती. जैसा की 1991 में मुंबई में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को पिच उखड़वा कर रुकवा था. गौरतलब है कि इससे पहले, उनकी ही पार्टी के विधायक आदित्य ठाकरे ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर इसी तरह के कड़े सवाल पूछे थे.
India is outraged, Indians have stood with the government in its efforts via Operation Sindoor and PM’s clarion call of the Operation Sindoor being ongoing, any engagement with Pakistan would be a betrayal of this support.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 22, 2025
Hope to see you take India First stance and do what the… pic.twitter.com/eigvTmyVq2
IND vs PAK मैच के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग
इसके अलावा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत में IND vs PAK मैच के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. राष्ट्रीय हित और जनभावना का हवाला देते हुए, सांसद ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ये मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत इस बात से नाराज है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार के प्रयासों में उसके साथ खड़ा रहा है और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का आह्वान किया है. ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत इस समर्थन के साथ विश्वासघात होगी. उम्मीद है कि आप नेशन फर्स्ट का रुख अपनाएंगे और वही करेंगे जो देश अपनी सरकार से उम्मीद करता है.
एशिया कप कब शुरू होगा?
बता दें कि आगामी एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. भारत-पाकिस्तान के दोनों मैच दुबई में खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि सुपर फोर में दोनों टीमों के 21 सितंबर को फिर से भिड़ने की संभावना है. फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी की वजह से टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा.