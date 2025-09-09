ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप में क्या होगी योजना, जानिए कैसा होगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन?

एशिया कप 2025: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने भारतीय क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन और संभावित प्लेइंग 11 को लेकर बात की है.

Indian Cricket Team
भारतीय क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से करने वाली है. भारत और यूएई के बीच बुधवार रात 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के लिए अपनी टीम की रणनीति के बारे में कुछ अहम जानकारी दी है.

भारतीय गेंदबाजी कोच ने बताई योजना

मोर्केल ने कहा, 'हमें फिर से जाकर विकेट देखना होगा. मुझे लगता है कि जब उस समय चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तब यहां की पिचों पर काफी क्रिकेट खेला गया था और अब पिच थोड़े थके हुए लग रहे थे. तो आज रात हम फिर से पिच पर नजर डालेंगे और मुझे लगता है कि काफी घास है. इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे बढ़ने का बेहतर तरीका क्या होगा, लेकिन फिलहाल योजना के लिहाज से हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और फिर मैच के दिन कोई फैसला लेंगे'.

क्या टीम इंडिया तेज गेंदबाजों पर दिखाएंगी भरोसा

टीम प्रबंधन को यूएई के खिलाफ पिच अगर तेज गेंदबाजों की मददगार लगी तो, भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतरता है, तो बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद से डालने का मौका मिल सकता है, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ साथी तेज गेंदबाज़ हर्षित राणा भी एक विकल्प हैं.

क्या भारत स्पिन गेंदबाजों को देगा प्राथमिकता

भारत के पास स्पिन गेंदबाजी के कई विकल्प भी मौजूद हैं. अगर टीम धीमी गेंदबाजी के विकल्पों को मजबूत करने का फैसला करते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव यूएई के खिलाफ खेलने की दौड़ में सबसे आगे होंगे. कुलदीप ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान चक्रवर्ती के साथ मिलकर अच्छी गेंदबाजी की थी.

कुलदीप यादव को लेकर क्या बोले मोर्कल

मोर्कल ने कुलदीप के बारे में कहा, 'मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही पेशेवर खिलाड़ी हैं. मेरे लिए कुलदीप जैसा कि मैंने कहा, उसने अपने करियर में काफी ओवर फेंके हैं. वह जानता है कि टी20 और सफेद गेंद वाले क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए क्या करना है'.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

ये खबर भी पढ़ें : आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

