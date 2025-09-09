ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप में क्या होगी योजना, जानिए कैसा होगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन?

नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से करने वाली है. भारत और यूएई के बीच बुधवार रात 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के लिए अपनी टीम की रणनीति के बारे में कुछ अहम जानकारी दी है.

भारतीय गेंदबाजी कोच ने बताई योजना

मोर्केल ने कहा, 'हमें फिर से जाकर विकेट देखना होगा. मुझे लगता है कि जब उस समय चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तब यहां की पिचों पर काफी क्रिकेट खेला गया था और अब पिच थोड़े थके हुए लग रहे थे. तो आज रात हम फिर से पिच पर नजर डालेंगे और मुझे लगता है कि काफी घास है. इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे बढ़ने का बेहतर तरीका क्या होगा, लेकिन फिलहाल योजना के लिहाज से हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और फिर मैच के दिन कोई फैसला लेंगे'.

क्या टीम इंडिया तेज गेंदबाजों पर दिखाएंगी भरोसा

टीम प्रबंधन को यूएई के खिलाफ पिच अगर तेज गेंदबाजों की मददगार लगी तो, भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतरता है, तो बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद से डालने का मौका मिल सकता है, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ साथी तेज गेंदबाज़ हर्षित राणा भी एक विकल्प हैं.