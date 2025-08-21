ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच पर भारत सरकार का बड़ा ऐलान, ICC और ACC इवेंट में पाकिस्तान से खेलेगा भारत - UPDATE ON IND VS PAK MATCH

Update on IND vs PAK Match: भारतीय क्रिकेट टीमें और एथलीट पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे.

IND vs PAK
IND vs PAK (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: भारत सरकार ने खेल आयोजनों में पाकिस्तान के साथ अपनी नीति में सुधार किया है और घोषणा की है कि भारतीय एथलीटों और टीमों को अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, भारत द्विपक्षीय मैचों में भाग लेने से परहेज करता रहेगा. न्यूज एजेंसी एएनआई ने खेल मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से इसकी पुष्टि की है.

खेल मंत्रालय ने क्या कहा?
खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के उदय को ध्यान में रखते हुए, देशों के व्यक्तिगत एथलीट और टीमें भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी. इसके अलावा भारत या विदेश में अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों से निर्देशित होते हैं. जहां तक एक-दूसरे के देशों में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे.

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर लोगों का आक्रोश
बता दें कि भारत सरकार का यह फैसला आगामी एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से भिड़ने को लेकर चल रहे आक्रोश के बीच आया है. हर कोई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर रहा है और बीसीसीआई की कड़ी आलोचना कर रहा है. भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने होने वाले हैं.

एशिया कप 2025 में भारत
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को दुबई में होगा और फिर भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर शिवसेना ने पूछे तीखे सवाल, खून और पैसा साथ क्यों बहे?

हैदराबाद: भारत सरकार ने खेल आयोजनों में पाकिस्तान के साथ अपनी नीति में सुधार किया है और घोषणा की है कि भारतीय एथलीटों और टीमों को अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, भारत द्विपक्षीय मैचों में भाग लेने से परहेज करता रहेगा. न्यूज एजेंसी एएनआई ने खेल मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से इसकी पुष्टि की है.

खेल मंत्रालय ने क्या कहा?
खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के उदय को ध्यान में रखते हुए, देशों के व्यक्तिगत एथलीट और टीमें भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी. इसके अलावा भारत या विदेश में अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों से निर्देशित होते हैं. जहां तक एक-दूसरे के देशों में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे.

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर लोगों का आक्रोश
बता दें कि भारत सरकार का यह फैसला आगामी एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से भिड़ने को लेकर चल रहे आक्रोश के बीच आया है. हर कोई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर रहा है और बीसीसीआई की कड़ी आलोचना कर रहा है. भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने होने वाले हैं.

एशिया कप 2025 में भारत
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद भारत का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को दुबई में होगा और फिर भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

एशिया कप में IND vs PAK मैच पर शिवसेना ने पूछे तीखे सवाल, खून और पैसा साथ क्यों बहे?

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUPIND VS PAK ASIA CUP 2025IND VS PAK मैचUPDATE ON IND VS PAK MATCH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.