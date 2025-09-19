India vs Oman: ओमान को रौंदकर सुपर-4 की तैयारी पुख्ता करने उतरेगा भारत, जानें पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat / sports

हैदराबाद : भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का 12वां लीग स्टेज का अंतिम मैच आज यानी 19 सितंबर (शुक्रवार) को खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला सुपर-4 के बड़े मैचों से पहले में अपनी तैयारी को मजबूत करने का मौका होगा. क्योंकि भारत को सुपर-4 में अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ खेलना है.

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह भारत के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करना चाहेंगे जबकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी, जिन्हें टूर्नामेंट में अब तक मौका नहीं मिला है. उससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के अहम खिलाड़ियों के साथ-साथ संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं.

पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार नजर आती है. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पहले पिच पर नजरें जमानी होती हैं. इस पिच के पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर की बात करें तो 140 से 145 रन है. यहां पर अब तक खेले गए 110 टी20 मैचों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 58 मैच जीते हैं. इस पिच पर एशिया कप में सबसे बड़ा स्कोर 160 रन बना है जो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ बनाया था.

भारत के इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब तक एशिया कप में अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने बल्ले के साथ तबाही मचाई है. वहीं गेंद के साथ कुलदीप यादव ने जलवा बिखेरा है. अभिषेक ने 2 मैचों में 61, सूर्या ने 2 मैचों में 54 रन बनाए हैं. कुलदीप ने 2 मैचों में 7 विकेट लिए हैं. इसके साथ ही अगर इस मैच में अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो उनके पास भी बेहतरीन खेल दिखाने का मौका होगा.

भारत और ओमान की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/अर्शदीप सिंह.

ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

