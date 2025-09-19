ETV Bharat / sports

India vs Oman: ओमान को रौंदकर सुपर-4 की तैयारी पुख्ता करने उतरेगा भारत, जानें पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

हैदराबाद : भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का 12वां लीग स्टेज का अंतिम मैच आज यानी 19 सितंबर (शुक्रवार) को खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला सुपर-4 के बड़े मैचों से पहले में अपनी तैयारी को मजबूत करने का मौका होगा. क्योंकि भारत को सुपर-4 में अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ खेलना है.

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह भारत के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करना चाहेंगे जबकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी, जिन्हें टूर्नामेंट में अब तक मौका नहीं मिला है. उससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के अहम खिलाड़ियों के साथ-साथ संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं.

पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार नजर आती है. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पहले पिच पर नजरें जमानी होती हैं. इस पिच के पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर की बात करें तो 140 से 145 रन है. यहां पर अब तक खेले गए 110 टी20 मैचों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 58 मैच जीते हैं. इस पिच पर एशिया कप में सबसे बड़ा स्कोर 160 रन बना है जो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ बनाया था.