एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड

Asia cup 2025: भारत ने 58 रनों के लक्ष्य को एक विकेट खोकर 27 गेंदों में ही हासिल कर लिया.

एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड
एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड (IANS PHOT)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 11:20 PM IST

दुबई: एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में भारत ने यूएई को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने कुलदीप के 4 और शिवम के 3 विकट की बदौलत यूएई को केवल 57 रनों पर ढेर कर दिया.

भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा
इसके बाद अभिषेक शर्मा (30), गिल (नाबाद 20) और सूर्यकुमार के नाबाद 7 रनों ने केवल 4.3 ओवरों ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसके साथ ही भारत पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में अपने सबसे तेज लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इससे पहले भारत ने 2021 पुरुष टी20 विश्व कप में दुबई में ही स्कॉटलैंड के खिलाफ 6.3 ओवर में लक्ष्य का पीछा किया था.

यूएई की शर्मनाक बल्लेबाजी
यूएई के लिए, यह एक शर्मनाक शाम थी. उनकी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी लाइन-अप की गुणवत्ता और अथकता के सामने टिक नहीं पाई. सलामी बल्लेबाजों के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबजा दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. अलीशान शर्फू ने 22 औक कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रनों की पारी खेली.

भारत की तेज शुरुआत
58 रनों का पाछा करते हुए अभिषेक ने शुरुआत से ही हैदर अली की गेंद को लॉन्ग-ऑफ पर छक्का लगाकर और फिर स्पिनर की गेंद पर एक और चौका लगाकर शानदार शुरुआत की. एक साल से भी ज्यादा समय बाद टी20I टीम में वापसी कर रहे गिल ने मोहम्मद रोहित की गेंद पर चौका लगाया और फिर स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ दिया. सूर्यकुमार ने अपनी खास गेंद पर फाइन लेग पर छक्का जड़कर शुरुआत की, जबकि गिल ने बैकफुट पर आकर सिमरनजीत सिंह की गेंद पर मिड-ऑन पर चौका जड़कर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की.

मैच के दूसरे रिकॉर्ड

पूर्ण सदस्य टीम के किसी भी टी20आई मैच में सबसे कम गेंदें

  • 93 नेट बनाम श्रीलंका चटगाँव 2014
  • 99 ओमान बनाम इंग्लैंड नॉर्थ साउंड 2024
  • 103 नेट बनाम श्रीलंका शारजाह 2021
  • 106 यूएई बनाम भारत दुबई 2025

पूर्ण सदस्य टीम द्वारा सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते मिली जीत

  • 101 इंग्लैंड बनाम ओमान नॉर्थ साउंड 2024
  • 93 भारत बनाम यूएई दुबई 2025
  • 90 श्रीलंका बनाम नेट चैटोग्राम 2014
  • 90 जिम्बाब्वे बनाम मोजाम्बिक नैरोबी 2024

बता दें की भारत अब टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा. जबकि टूर्नामेंट का तीसरा मचै यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेला जाएगा.

