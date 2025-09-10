ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड

एशिया कप 2025: भारत ने यूएई को 27 गेंदों में हराया, बनें ये बड़े रिकॉर्ड ( IANS PHOT )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 10, 2025 at 11:20 PM IST 2 Min Read

दुबई: एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में भारत ने यूएई को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने कुलदीप के 4 और शिवम के 3 विकट की बदौलत यूएई को केवल 57 रनों पर ढेर कर दिया. भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

इसके बाद अभिषेक शर्मा (30), गिल (नाबाद 20) और सूर्यकुमार के नाबाद 7 रनों ने केवल 4.3 ओवरों ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसके साथ ही भारत पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में अपने सबसे तेज लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इससे पहले भारत ने 2021 पुरुष टी20 विश्व कप में दुबई में ही स्कॉटलैंड के खिलाफ 6.3 ओवर में लक्ष्य का पीछा किया था. यूएई की शर्मनाक बल्लेबाजी

यूएई के लिए, यह एक शर्मनाक शाम थी. उनकी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी लाइन-अप की गुणवत्ता और अथकता के सामने टिक नहीं पाई. सलामी बल्लेबाजों के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबजा दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. अलीशान शर्फू ने 22 औक कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रनों की पारी खेली.