एशिया कप के 5 अनोखे फैक्ट्स, आज तक फाइनल में नहीं भिड़ीं ये दो बड़ी टीमें

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा, जिसमें अफगानिस्तान और हांगकांग टूर्नामेंट के पहले मैच में आमने-सामने होंगे.

Published : August 24, 2025 at 5:07 PM IST

हैदराबाद: बहुप्रतीक्षित एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें अफगानिस्तान और हांगकांग पहले मैच में आमने-सामने होंगे. 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की वजह से यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है, जिसने आठ बार खिताब जीता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मुकाबला अनिश्चित था. कई भारतीय प्रशंसकों ने टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने की मांग भी की थी. हालांकि, केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक हालिया बयान से स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं होगी, लेकिन भारत बहु-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा.

आगामी टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद 14 सितंबर को उनका मुकाबला पाकिस्तान से है और 19 सितंबर वो अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में ओमान से भिड़ेगा. फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप के आगामी संस्करण से पहले, यह लेख टूर्नामेंट के बारे में पांच अनोखे तथ्यों पर एक नजर डालता है.

भारत और पाकिस्तान कभी फाइनल में नहीं खेले
एशिया कप के अब तक कुल 16 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान कभी फाइनल में आमने-सामने नहीं हुए हैं. भारत ने आठ खिताब जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने दो. पाकिस्तान ने 2000 में फाइनल में श्रीलंका को और 2012 के फाइनल में बांग्लादेश को हराया था. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबलों में भारत का दबदबा रहा है. उसने 10 मैच जीते हैं और छह हारे हैं जबकि तीन मैच टाई या बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए.

एशिया कप में पांच विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज भारतीय था
भारतीय ऑफ-स्पिनर अरशद अयूब 1988 के एशिया कप में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं. कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार पांच विकेट लेने वाले अन्य भारतीय गेंदबाज हैं.

पहले टाई मैच के लिए 34 साल
एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में खेला गया था, और टूर्नामेंट में पहला टाई मैच 34 साल बाद 2018 में हुआ, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए, अफगानिस्तान ने मोहम्मद शहजाद की 124 रनों की पारी और मोहम्मद नबी (64) के अर्धशतक की बदौलत 252/8 का स्कोर बनाया. उसके बाद भारती टीम केएल राहुल (60) और अंबाती रायुडू (57) के अर्धशतकीय पारी के बावजूद 49.5 ओवर में 252 पर ऑलआउट हो गई थी.

श्रीलंका हर संस्करण में खेलने वाला एकमात्र देश है
श्रीलंका 1986 के बाद से हर संस्करण में खेलने वाली एकमात्र टीम रही है. दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने 1986 में श्रीलंका की मेजबानी में हुए संस्करण में भाग नहीं लिया था. पाकिस्तान (1990-91) और बांग्लादेश (2022) भी विभिन्न कारणों से एक-एक संस्करण से चूक गए हैं.

एशिया कप जीतने वाली टीम की सूची

एशिया कप की विजेता टीम
एशिया कप की विजेता टीम (Etv Bharat)

