ETV Bharat / sports

आज भारत की यूएई से होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है. इस टूर्नामेंट को जीतने की भारतीय टीम प्रबल दावेदार है. इस मैच के लिए भी सभी की फेवरेट भारत है, जबकि यूएई की टीम इस टूर्नामेंट में एक अंडरडॉग के रूप में उतर रही है, लेकिन हाल के दिनों में छोटे प्रारूपों में कई उलटफेर हुए हैं. ऐसे में भारत किसी भी टीम को कम समझने की कोशिश नहीं करेगा.

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का दूसरा मैच आज 10 सितंबर (बुधवार) को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच खेला जाने वाला है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे तो वहीं यूएई की कप्तानी मुहम्मद वसीम करते हुए नजर आएंगे. इस मैच से पहले हम आपको पिच और वेदर रिपोर्ट के अलावा दोनों टीमों के टी20 हेड टू हेड और संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताने वाले हैं.

भारत और यूएई के बीच अब तक केवल 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया है. इस मैच को भारत ने जीता था और यूएई पर आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है. इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला 9 साल पहले 3 मार्च 2016 को एशिया कप के दौरान खेला गया था, जिसमें भारत ने यूएई को 81/9 पर रोककर 10.2 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था. यह दूसरी बार होगा जब दोनों टीमें टी20 में आमने-सामने होंगी.

पिच रिपोट

भारत और यूएई के बीच मैच की पिच की बात करें तो दुबई के मैदान पर अब तक खेले गए टी20 मैचों में गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली है. जिसमें स्पिनरों ने अहम भूमिका निभाई है. अगर इस पिच के पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर की बात करें तो ये 140 से 145 रनों के बीच देखने को मिलता है. इसके अलावा इस मैदान पर अब तक खेले गए 110 टी20 मैचों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 58 मैच जीते हैं.

भारत और यूएई की टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

यूएई: अलीशान शरीफ, मुहम्मद वसीम, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.