एशिया कप 2025: ये भारतीय खिलाड़ी सब पर भारी, पिछले पांच टूर्नामेंट के आंकड़े कर देंगे हैरान

अभिषेक के लिए विकल्प सरल प्रतीत होता है, या तो पावरप्ले में ही खेल से विपक्ष को दूर कर देना या फिर जल्द आउट होकर पवेलियन चले आना. हालांकि उनके आक्रामक रवैये का एक निराशाजनक परिणाम उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है, लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक का सफेद गेंद से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देना एक अद्भुत नजारा है.

अभिषेक शर्मा का टी20आई करियर भारतीय टीम का अगला मैच एशिया कप में यूएई के खिलाफ है. जिसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अक्टूबर 2023 के बाद से खेले गए टी20 मैचों में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे. अब तक 17 टी20 आई मैचों की 16 पारियों में अभिषेक ने 33.43 की औसत और 193.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 46 चौके और 41 छक्के की मदद से कुल 535 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का भी कहना है कि जायसवाल और अभिषेक में से कोई एक ही टीम इंडिया की टी20 टीम में रह सकता है. जिसके लिए अभी अभिषेक सबसे ज्यादा फिट हैं क्योंकि वो बल्ले से शानदार फॉर्म में हैं और दूसरी तरफ टीम को एक गेंदबाज का विकल्प भी प्रदान करते हैं.

हैदराबाद: पहली गेंद से ही बाउंड्री पार करने में सक्षम युवराज सिंह का शिष्य पंजाबी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारत के नए युग के टी20आई दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है. 25 वर्षीय बल्लेबाज अपनी पावर हिटिंग के अलावा गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है. जिसकी वजह उस में युवराज सिंह की साफ झलक भी नजर आती है. गेंदबाजी और बल्लेबाजी की ही वजह से वो दूसरे खिलाड़ियों से अलग है.

अक्टूबर 2023 से, जब पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था, तो अभिषेक टी20 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 66 मैचों में 36.43 की औसत और 198.29 के स्ट्राइक रेट से 2,332 रन बनाए हैं. उन्होंने छह शतक और 12 अर्धशतक लगाए, जिसमें 141 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.

ये भारतीय खिलाड़ी सब पर भारी (IANS Photo)

हाल के चार टी20 टूर्नामेंट में अभिषेक का प्रदर्शन

आईपीएल 2025: 2025 के आईपीएल सीजन के दौरान, अभिषेक ने पहले पांच मैचों में खराब शुरुआत की. लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ केवल 55 गेंदों में 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 141 रनों की विस्फोटक पारी ने प्रशंसकों को फिर से उत्साहित कर दिया. इस पारी के बाद, अभिषेक ने दो और अर्धशतकों और कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती कैमियो के साथ और अधिक निरंतरता दिखाई. वह 14 मैचों और 13 पारियों में 33.76 की औसत और 193.39 के स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाकर टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर 15वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

अभिषेक शर्मा (IANS PHOTO)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024/25: अपने गृह राज्य पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए, अभिषेक सात पारियों में 42.50 की औसत से 255 रन बनाकर 22वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* और 216.10 का स्ट्राइक रेट रहा.

एसीसी इमर्जिंग टीम्स कप 2024/25: इस टूर्नामेंट में भारत ए के लिए खेलते हुए, अभिषेक ने चार पारियों में 33.50 की औसत और 203.03 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और 58 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनकी छोटी पारी और यूएई के खिलाफ उनकी 50 रनों की पारी का अहम योगदान रहा.

पहली गेंद से ही बाउंड्री पार करने में सक्षम अभिषेक शर्मा (IANS PHOTO)

आईपीएल 2024: यह वह दौर था जब अभिषेक के कारनामे व्यापक, मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचे. ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जिन्हें 'ट्रैवी-शेक' के नाम से जाना जाता है, के साथ उनकी जोड़ी ने टी20 क्रिकेट के पावरप्ले बल्लेबाजी रिकॉर्ड तोड़ दिए और खेल के सबसे छोटे प्रारूप को इस हद तक बदल दिया कि पावरप्ले में 60-75 रन बनाना भी मुश्किल लगने लगा. अभिषेक टूर्नामेंट में दसवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और अपनी टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 16 मैचों और पारियों में 32.26 की औसत और 204.21 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक और 75* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 42 छक्के लगाए, जो आईपीएल के एक संस्करण में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.