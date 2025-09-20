एशिया कप 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिर पाकिस्तान को किया नजरअंदाज?
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर फोर में फिर आमने सामने होने वाले हैं.
Published : September 20, 2025 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 का अगला चरण आज से शुरु हो रहा है. जहां सुपर फोर के पहले मैच में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा. उसके बाद दूसरे सुपर फोर के मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे. इस मैच पर भी काफी ज्यादा लोगों की नजरें होंगी, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से हाथ न मिलाने के मामले न तूल पकड़ा था वो मामला इस मैच में भी नजर आने वाला है. इसका संकेत भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दे दिया. जब सूर्यकुमार यादव ने भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज किया.
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को किया नजरअंदाज?
बता दें कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने सूर्यकुमार से अगले मुकाबले के बारे में पूछा तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि टीम प्रतियोगिता के सुपर 4 चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है. सूर्यकुमार का यह बयान भारत-पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मुकाबले में हुए विवाद के बाद आया है. जिससे साफ हो गया कि भारतीय टीम और कप्तान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इस मैच में भी हाथ नहीं मिलाएंगे.
एशिया कप 2025 में हैंडशेक विवाद
ग्रुप चरण में 14 सितंबर को खेले गए भारत पाकिस्तान मैच में टॉस के समय और फिर मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने मना कर दिया था. दुबई में खेले गए उस मैच को भारत ने सात विकेट से जीत लिया था. उस मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का अनुरोध किया था, उनका आरोप था कि वे खेल भावना का पालन करने में विफल रहे.
पाकिस्तान अपनी मांग पर अड़ा रहा और यूएई के खिलाफ अपना ग्रुप मैच न खेलने की धमकी भी देता रहा, जिसकी वजह से वो मैच एक घंटा की देरी से शुरू हुआ. पीसीबी का कहना था कि रेफरी ने माफी मांग ली है. जिसकी वजह से पाकिस्तान खेलने को राजी हुआ. जबकि आईसीसी की तरफ से उस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.