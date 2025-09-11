ETV Bharat / sports

ये देशद्रोह है... IND vs PAK मैच पर भड़का दिग्गज नेता, मैच के दिन आंदोलन करने का किया ऐलान, BJP हुई हैरान

IND vs PAK: दिग्गज नेता ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने को देशद्रोह बताकर देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है.

IND vs PAK मैच पर भड़का ये दिग्गज नेता
IND vs PAK मैच पर भड़का ये दिग्गज नेता (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 2:06 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को यूएई के दुबई में खेला जाना है. जैसे जैसे मैच की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ आलोचना भी तीखी होती जा रही है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर कोई पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान कर रहा है. लेकिन वहीं बीसीसीआई ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला करके भारतीय प्रशंसकों के जज्बात को ठेस पहुंचाया और गुस्से को भड़का दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज की
कई राजनेताओं ने इस मैच की वजह से सरकार से भी कड़े सवाल किए हैं, और कहा कि जब पीएम ने कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो फिर खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे बह सकता है. हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि भारतीय टीम न तो पाकिस्तान जाएगी और न ही उनसे द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत को खेलने से नहीं रोका जा सकता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से रोकने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है, और कहा कि ये एक मैच ही तो है, इसे होने दिजिए.

आंदोलन करने का ऐलान
वहीं शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मैच वाले दिन देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है. संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ' भारत-पाकिस्तान मैच अबू धाबी में खेला जा रहा है. यह जनभावना के विरुद्ध है. पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे गए, हम अभी भी उनके परिवारों के आंसू देख रहे हैं. सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे, तो फिर खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे बह सकते हैं?.

VHP और RSS से सवाल
इसके अलावा राउत ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी चुनौती दी है कि वे उन्हें बताएं कि इस बारे में उनका क्या कहना है. संजय राउत ने आगे कहा, 'शिवसेना की महिला शाखा 14 तारीख को सड़कों पर उतरेगी. और फिर 'सिंदूर के सम्मान में, शिवसेना मैदान में' नाम से आंदोलन होगा. महिलाएं मोदी को सिंदूर भेजेंगी. हम उस अभियान को भी चलाएंगे. हमारी पार्टी इस मैच का विरोध करेगी. यह एक तरह से देशद्रोह है. भाजपा नेताओं के बच्चे अबू धाबी जाकर मैच देखेंगे. जय शाह क्रिकेट के सर्वोच्च नेता हैं. अमित शाह हमें देशभक्ति सिखाते हैं. वे कहते हैं कि हम मूल विचार से भटक गए हैं. लेकिन हम मूल विचार से नहीं भटके हैं.'

एशिया कप 2025
एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हो गया है. पहला मैच अफगानिस्तान ने हांगकांग को मात दी थी जबकि दूसरे मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से रौंदा था. तीसरा मैच आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाना है.

ये भी पढ़ें

डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हो रहा है IND vs PAK मैच? संजय राउत ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल

IND vs PAK मैच पर दो पूर्व कप्तानों की राय अलग, जाने अजहरुद्दीन और गांगुली ने क्या कहा ?

Last Updated : September 11, 2025 at 3:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST ON IND VS PAK MATCH DAYIND VS PAK ASIA CUP 2025SHIVSENA ON IND VS PAK MATCHएशिया कप 2025ASIA CUP 2025 IND VS PAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.