ETV Bharat / sports

ये देशद्रोह है... IND vs PAK मैच पर भड़का दिग्गज नेता, मैच के दिन आंदोलन करने का किया ऐलान, BJP हुई हैरान

हैदराबाद: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को यूएई के दुबई में खेला जाना है. जैसे जैसे मैच की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ आलोचना भी तीखी होती जा रही है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर कोई पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान कर रहा है. लेकिन वहीं बीसीसीआई ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला करके भारतीय प्रशंसकों के जज्बात को ठेस पहुंचाया और गुस्से को भड़का दिया.

आंदोलन करने का ऐलान

वहीं शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मैच वाले दिन देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है. संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ' भारत-पाकिस्तान मैच अबू धाबी में खेला जा रहा है. यह जनभावना के विरुद्ध है. पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे गए, हम अभी भी उनके परिवारों के आंसू देख रहे हैं. सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे, तो फिर खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे बह सकते हैं?.

VHP और RSS से सवाल

इसके अलावा राउत ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी चुनौती दी है कि वे उन्हें बताएं कि इस बारे में उनका क्या कहना है. संजय राउत ने आगे कहा, 'शिवसेना की महिला शाखा 14 तारीख को सड़कों पर उतरेगी. और फिर 'सिंदूर के सम्मान में, शिवसेना मैदान में' नाम से आंदोलन होगा. महिलाएं मोदी को सिंदूर भेजेंगी. हम उस अभियान को भी चलाएंगे. हमारी पार्टी इस मैच का विरोध करेगी. यह एक तरह से देशद्रोह है. भाजपा नेताओं के बच्चे अबू धाबी जाकर मैच देखेंगे. जय शाह क्रिकेट के सर्वोच्च नेता हैं. अमित शाह हमें देशभक्ति सिखाते हैं. वे कहते हैं कि हम मूल विचार से भटक गए हैं. लेकिन हम मूल विचार से नहीं भटके हैं.'

एशिया कप 2025

एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हो गया है. पहला मैच अफगानिस्तान ने हांगकांग को मात दी थी जबकि दूसरे मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से रौंदा था. तीसरा मैच आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाना है.