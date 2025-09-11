ये देशद्रोह है... IND vs PAK मैच पर भड़का दिग्गज नेता, मैच के दिन आंदोलन करने का किया ऐलान, BJP हुई हैरान
IND vs PAK: दिग्गज नेता ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने को देशद्रोह बताकर देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है.
Published : September 11, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को यूएई के दुबई में खेला जाना है. जैसे जैसे मैच की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ आलोचना भी तीखी होती जा रही है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर कोई पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान कर रहा है. लेकिन वहीं बीसीसीआई ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला करके भारतीय प्रशंसकों के जज्बात को ठेस पहुंचाया और गुस्से को भड़का दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज की
कई राजनेताओं ने इस मैच की वजह से सरकार से भी कड़े सवाल किए हैं, और कहा कि जब पीएम ने कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो फिर खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे बह सकता है. हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि भारतीय टीम न तो पाकिस्तान जाएगी और न ही उनसे द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत को खेलने से नहीं रोका जा सकता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से रोकने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है, और कहा कि ये एक मैच ही तो है, इसे होने दिजिए.
#WATCH | Mumbai: On India's match against Pakistan in Asia Cup 2025, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " ...we will protest against this india-pakistan cricket match. women will come on the streets and our campaign is 'sindoor raksha abhiyan'...you said that water and blood… pic.twitter.com/G29yNfdNqk— ANI (@ANI) September 11, 2025
आंदोलन करने का ऐलान
वहीं शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मैच वाले दिन देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है. संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ' भारत-पाकिस्तान मैच अबू धाबी में खेला जा रहा है. यह जनभावना के विरुद्ध है. पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे गए, हम अभी भी उनके परिवारों के आंसू देख रहे हैं. सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे, तो फिर खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे बह सकते हैं?.
VHP और RSS से सवाल
इसके अलावा राउत ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी चुनौती दी है कि वे उन्हें बताएं कि इस बारे में उनका क्या कहना है. संजय राउत ने आगे कहा, 'शिवसेना की महिला शाखा 14 तारीख को सड़कों पर उतरेगी. और फिर 'सिंदूर के सम्मान में, शिवसेना मैदान में' नाम से आंदोलन होगा. महिलाएं मोदी को सिंदूर भेजेंगी. हम उस अभियान को भी चलाएंगे. हमारी पार्टी इस मैच का विरोध करेगी. यह एक तरह से देशद्रोह है. भाजपा नेताओं के बच्चे अबू धाबी जाकर मैच देखेंगे. जय शाह क्रिकेट के सर्वोच्च नेता हैं. अमित शाह हमें देशभक्ति सिखाते हैं. वे कहते हैं कि हम मूल विचार से भटक गए हैं. लेकिन हम मूल विचार से नहीं भटके हैं.'
VIDEO | “Playing cricket with Pakistan is treason against our country, how can blood and cricket go together?” says Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on India-Pakistan Asia Cup match scheduled to be played in Dubai on September 14.— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/waDy2FiK0O
एशिया कप 2025
एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हो गया है. पहला मैच अफगानिस्तान ने हांगकांग को मात दी थी जबकि दूसरे मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से रौंदा था. तीसरा मैच आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाना है.