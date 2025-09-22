IND vs PAK: पाकिस्तानी बल्लेबाज के गन सेलिब्रेशन पर भड़का सोशल मीडिया, शिवसेना लीडर ने BCCI और सरकार पर साधा निशाना
Farhan Gun Celebration: शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गन सेलिब्रेशन की वजह से बीसीसीआई और सरकार पर निशाना साधा है.
हैदराबाद: पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में 58 रनों की अहम पारी खेली. हालांकि, उनकी मेहनत बेकार गई और पाकिस्तान छह विकेट से मैच हार गया. इसके अलावा, उनकी पारी से ज्यादा, उनके गन सेलिब्रेशन ने कई लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाया.
कुछ क्रिकेट प्रशंसकों ने फरहान के इस सेलिब्रेशन को शर्मनाक और अपमानजनक बताया. क्रिकेट प्रशंसकों के अलावा राजनीतिक नेताओं ने भी उनके जश्न मनाने के तरीके पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया.
फरहान की कड़ी आलोचना
फरहान ने पांच चौके और तीन छक्के के साथ 58 रनों के पारी एक महत्वपूर्ण पारी खेली जिससे पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया. उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.
अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद, 29 वर्षीय फरहान डगआउट की ओर मुड़े और गन चलाने का इशारा किया. उनका जश्न ऐसे समय में आया है जब ठीक एक महीने पहले जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे.
शिवसेना यूबीटी सांसद ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने दाएं हाथ के बल्लेबाज के जश्न को शर्मनाक बताया, साथ ही उनमें से एक ने बीसीसीआई और सरकार की आलोचना भी की.
शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फरहान के जश्न की आलोचना की, और उन्होंने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा, 'साहिबजादा फरहान अपने अर्धशतक के जश्न के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे उनके भाइयों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मार डाला. बीसीसीआई और मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे देश के साथ क्रिकेट मैच की इजाजत दी और उन्हें ऐसा करने का मंच दिया.'
शिवसेना यूबीटी के एक और सांसद संजय राउत ने भी फरहान के जश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बीसीसीआई और मोदी सरकार के मुंह पर थूका है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया, उन्हें ऐसे गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो. उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को एके-47 की तरह थाम लिया! ये बीसीसीआई और मोदी सरकार के मुंह पर थूकने के बराबर है. भारत को शर्मसार करने के लिए, जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं.'