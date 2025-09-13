ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुबई में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान

Asia Cup 2025 Ind vs Pak: एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पकिस्तान रात 8 बजे आमने सामने होंगे.

IND vs PAK मैच को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू
IND vs PAK मैच को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू (PTI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 के छठें मैच में पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय टीम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेगी.

इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस दो ग्रुपों में बंटा हुआ है. कुछ यूजर्स का कहना है कि आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में भारत का खेलना मजबूरी है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेल रहा है. जब कुछ यूजर्स का कहना है जब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता तो फिर क्रिकेट और खून एक साथ कैसे बह सकता है.

IND vs PAK मैच के खिलाफ प्रदर्शन
इस मैच से नाराज कई विपक्षी नेताओं ने मैच के बॉयकॉट करने ऐलान किया है तो शिवसेना (यूबीटी) ने मैच के दिन विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच के विरोध में पाकिस्तानी क्रिकेटरों का पुतला फूंका.

बता दें कि भारत और पाकिस्तान 2013 से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं, ये दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट में ही आमने सामने आती हैं, लेकिन जब से जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तब से हर कोई खासकर विपक्षी नेता पाकिस्तान से किसी भी तरह का मैच न खेलने की मांग कर रहे हैं.

भारतीय लीजेंड ने खेलने किया था इनकार
इस साल खेली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में भारतीय लीजेंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीधा फाइनल में पहुंच गया. भारतीय लीजेंड के इस फैसले की सोशल मीडिया काफी सराहना भी की गई. लेकिन जब बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर राजी हो गया तो फिर भारतीय फैंस का गुस्सा बीसीसीआई पर फूट पड़ा. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये कहना पड़ा कि हम सरकार के साथ बंधे हुए हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे.

भारत सरकार का कहना है कि
भारतीय टीम न तो पाकिस्तान जाएगी और नहीं उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी. लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसे कि आईसीसी और एसीसी में हम भारतीय टीम को भाग लेने से नहीं रोक जाएगा.

