एशिया कप 2025: भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया बड़ा इशारा

Asia Cup 2025 IND vs PAK: हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप 2025 के सुपर फोर में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे.

एशिया कप 2025: भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल
एशिया कप 2025: भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 1:49 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 2:47 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का अगला चरण सुपर फोर 20 सितंबर से शुरू हो गया है. पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सबको हैरान कर दिया. दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है. ग्रुप मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में हाथ न मिलाने के विवाद ने आज के मैच को और ज्यादा सवालों के घेरे में ला दिया है, कि क्या भारतीय खिलाड़ी इस मैच में हाथ मिलाएंगे या नहीं ?

वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ग्रुप मैच में बुरी तरह से हारने के बाद घबराहट से गुजर रही है. क्योंकि दोनों टीमों के बीच पिछले 14 टी20 मैचों में पाकिस्तान की ये 11वीं हार थी. इसी वजह से इस कड़े मुकाबले के मेंटल दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच से पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर 'डॉ. राहील करीम' को नियुक्त किया है.

पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये मोटिवेशनल स्पीकर बुधवार को टीम में शामिल हुए और टूर्नामेंट के अंत तक टीम के साथ रहेंगे. डॉ. राहील के पास खेल और अन्य क्षेत्रों का अपार अनुभव है और उन्होंने पिछले एक दशक में कई टीमों के साथ काम किया है. उन्होंने भारत के खिलाफ मैच से पहले अपनी टीम को मोटिवेट भी किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत ये भारत के खिलाफ आज होने वाले सुपर फोर के मुकाबले से पता चल जाएगा.

प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द
ये भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान टीम प्रबंधन अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करने और उन्हें अतिरिक्त दबाव से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने शनिवार शाम को होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा भारत के पिछले मैच में हाथ न मिलाने के विवाद और उसके बाद हुए गतिरोध पर सवालों से बचने के लिए किया गया. इससे पहले पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच से पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की थी. जब उन्होंने ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग कर रहे थे.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

Last Updated : September 21, 2025 at 2:47 PM IST

