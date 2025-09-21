ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया बड़ा इशारा

एशिया कप 2025: भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने चली ये बड़ी चाल ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 21, 2025 at 1:49 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 2:47 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का अगला चरण सुपर फोर 20 सितंबर से शुरू हो गया है. पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सबको हैरान कर दिया. दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है. ग्रुप मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में हाथ न मिलाने के विवाद ने आज के मैच को और ज्यादा सवालों के घेरे में ला दिया है, कि क्या भारतीय खिलाड़ी इस मैच में हाथ मिलाएंगे या नहीं ? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ग्रुप मैच में बुरी तरह से हारने के बाद घबराहट से गुजर रही है. क्योंकि दोनों टीमों के बीच पिछले 14 टी20 मैचों में पाकिस्तान की ये 11वीं हार थी. इसी वजह से इस कड़े मुकाबले के मेंटल दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच से पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर 'डॉ. राहील करीम' को नियुक्त किया है.

Last Updated : September 21, 2025 at 2:47 PM IST