सुप्रीम कोर्ट के बाद IND vs PAK मैच पर वर्ल्ड कप विजेता कप्तान का आया बड़ा बयान
Asia cup 2025 Ind vs Pak: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे.
Published : September 11, 2025 at 8:55 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, इस बात पर लगातार बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला होना चाहिए, खासकर पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों को देखते हुए. हालांकि, बीसीसीआई ने कहा है कि वह केंद्र सरकार की नीति से बंधा हुआ है, जो बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी की अनुमति देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं पर प्रतिबंध लगाती है. भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-13 में द्विपक्षीय श्रृंखला खेली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मैच को रोकने के लिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने ये कहकर उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया कि ये तो एक मैच ही है इसे होने दीजिए. वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय रावत ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी मैच वाले दिन सड़कों पर निकल के आंदोलन करेगी. उन्होंने सवाल किया कि जब पीएम ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता तो फिर खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे बह सकता है?
VIDEO | Ahead of the India-Pakistan clash, cricketer Kapil Dev expressed his hopes for the Men in Blue, saying he wants to see India lift the Asia Cup trophy and bring it home. “The Indian players should stay focused solely on the game. They have a good team and must win. Players… pic.twitter.com/Iczz8NjAXp— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए
अब इस मामले पर पूर्व भारतीय कप्तान और विश्व कप विजेता कपिल देव ने अपनी राय दी है और लोगों से इसे बड़ा मुद्दा न बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि 'सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए.' गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, कपिल देव ने कहा, 'बस जाओ और जीतो. जिनका काम खेलना है, उन्हें बस खेलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है. इसे बड़ा मुद्दा न बनाएं सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए.'
एशिया कप 2025
बता दें कि भारत 9 सितंबर से शुरू हुए एशिया कप के 17वें संस्करण का आधिकारिक मेजबान है. हालांकि, दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण, दोनों टीमें एक-दूसरे की धरती पर खेलने से परहेज कर रही हैं. नतीजतन, यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, जिसके मेजबान शहर दुबई और अबू धाबी हैं.