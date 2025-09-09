ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर भारतीय कोच ने बोली बड़ी बात, किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेगी भारतीय टीम

Asia Cup 2025: पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर चुके भारतीय कोच का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर चुनौती के लिए उत्साहित हैं.

भारतीय टीम के बॉलिंग और हेड कोच
Published : September 9, 2025

दुबई: एशिया कप का 17 वां सीजन आज यानी 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है. जिसका पहला मैच अफगानिस्तान बनाम हांगकांग के बीच खेला जाएगा. वहीं भारतीय टीम अपने ग्रुप ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा. उसके बाद 14 को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और 19 सितंबर को अबु धाबी में ओमान के खिलाफ मैच खेलेगा.

किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लेंगे
भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि उनकी टीम आगामी पुरुष टी20 एशिया कप अभियान में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लेगी. मोर्केल ने सोमवार को आईसीसी अकादमी में भारत के अभ्यास सत्र के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बारे में कहा, 'निश्चित रूप से, उन्होंने (पाकिस्तान) अपनी क्रिकेट में काफी प्रगति की है. उन्होंने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है और हम इस चुनौती के लिए उत्साहित हैं. हम निश्चित रूप से उन्हें हल्के में नहीं लेंगे. हम जिन भी विरोधियों के खिलाफ खेलते हैं, उनका सम्मान करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी यही बात लागू होगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं. हम जानते हैं कि हमें किस तरह का क्रिकेट खेलना है. जरूरी है कि हम इसी पर ध्यान दें और विरोधी टीम की ज्यादा चिंता न करें. हां, हम उनकी (पाकिस्तान) ताकत का विश्लेषण करेंगे, उनकी कमजोरियों पर गौर करेंगे.

भारतीय टीम की तैयारी
दुबई पहुंचने के बाद से भारतीय टीम की तैयारियों पर बात करते हुए मोर्केल ने कहा, 'अभी तक काफी गर्मी रही है, लेकिन खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहे हैं और उनको मजा भी आ रहा है. हमारे पास यहां एक बहुत ही रोमांचक सफेद गेंद वाली टीम है, और हम वाकई अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हमारी तैयारी शानदार रही है. मैं पहले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'

बता दें कि भारतीय टीम का बॉलिंग कोच बनने से पहले मोर्ने मोर्केल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच थे. जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की कमजोरियों के बारे में पता हो सकता है. जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 4-1 से टी20I सीरीज जीतने के बाद भारत की टी20I टीम के फिर से एकजुट होने पर, मोर्केल ने कहा कि अभ्यास के स्तर को मैच के दिनों जैसा बनाने पर जोर दिया गया है.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी एक बार भारतीय जर्सी पहन लेता है, तो फिर मैच की तैयारी शुरू हो जाती है. मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब वे जीत हासिल कर लेंगे, तो ये खिलाड़ी मैदान पर उतरने, खेलने और टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे.' उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट कई टीमों को एक-दूसरे के करीब लाता है. फिर से, हमारे लिए परिस्थितियों और विकेट के खेलने के तरीके को जल्दी से समझना बहुत जरूरी होगा.'

