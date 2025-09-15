ETV Bharat / sports

हैंडशेक विवाद के बाद PCB ने ICC से कर दी बड़ी मांग, इस अधिकारी को एशिया कप से तुरंत हटाने को कहा

IND vs PAK मैच में हैंडशेक विवाद के बाद PCB ने ICC से बड़ी मांग कर दी है.

PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी
PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 4:49 PM IST

दुबई: भारत पाकिस्तान मैच में हाथ न मिलाने का विवाद अब आईसीसी में पहुंच गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस मामले की शिकायत आईसीसी में की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है, और एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है.'

बता दें कि इससे पहले पीसीबी द्वारा एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये मांग शामिल नहीं थी. इस वजह से मैच रेफरी को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध आश्चर्यजनक है. पीसीबी अध्यक्ष ने मैच समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की. नकवी ने लिखा, 'आज खेल भावना की कमी से बेहद निराश हूं खेल में राजनीति को घसीटना खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है. उम्मीद है कि आगे की जीत का जश्न सभी टीमें शालीनता से मनाएंगी.'

IND vs PAK मैच में हैंडशेक विवाद
IND vs PAK मैच में हैंडशेक विवाद (IANS PHOTO)

खेल भावना के विरुद्ध
इससे पहले पीसीबी ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की शिकायत एसीसी में की थी. जिसमें उन्होंने इसे खेल भावना के विरुद्ध और अनुचित बताया था. इसी वजह से उन्होंने अपने कप्तान सलमान अली आगा को मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में नहीं भेजा था. इसके अलावा पीसीबी ने एक बयान में कहा की मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं. पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है.

हैंडशेक विवाद
बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से जीत हासिल की थी. जीत के बाद, मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ी कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक हाथ मिलाए बिना ही अपने ड्रेसिंग रूम में लौट गए. इस हरकत से पाकिस्तानी टीम हैरान रह गई और यहां तक कि उनके कप्तान सलमान आगा ने भी अपना विरोध जताने के लिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया.

