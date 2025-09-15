ETV Bharat / sports

हैंडशेक विवाद के बाद PCB ने ICC से कर दी बड़ी मांग, इस अधिकारी को एशिया कप से तुरंत हटाने को कहा

PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ( AFP PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 15, 2025 at 4:49 PM IST 2 Min Read