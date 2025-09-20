ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025 में भारत की लगातार तीसरी जीत, ओमान को हराकर ग्रुप में रहा टॉप

भारत ने इस मैच में कुल 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन कोई भी एक से ज्यादा विकेट नहीं ले सका, हार्दिक, अर्शदीप, हर्षित और कुलदीप को एक-एक विकेट मिली. अर्शदीप ने एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. वो टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए. ये भारत की जारी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान और यूएई को हराया था.

189 रनों के लक्ष्य का पाछा करते हुए ओमान के सलामी बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 56 रनों की साझेदारी की. जतिंदर सिंह ने 32 और आमिल कलीम ने 64 रनों की पारी खेली. इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की, लेकिन ओमान 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी, जिसकी वजह से भारत ने 21 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया. ओमान की तरफ से हम्माद मिर्जा नें 33 गेंद में 52 और आमिर ने 46 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली.

IND vs OMAN Match Highlights: एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान ने मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ अबू धाबी में शानदार खेल का प्रदर्शन किया. वो 21 रनों से मैच जरूर हारे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर विश्व क्रिकेट की इस दिग्गज टीम के खिलाफ कड़ी टक्कर दी.

भारत की बल्लेबाजी

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने संजू सैमसन (45 गेंदों पर 56 रन) के शानदार अर्धशतक की बदौलत 20 ओवरों में 188/8 का स्कोर बनाया, जो किसी एसोसिएट देश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था. एसोसिएट्स के खिलाफ भारत का अब तक का एकमात्र बड़ा स्कोर 2023 में हांग्जो में नेपाल के खिलाफ 4 विकेट पर 202 रन और 2022 में दुबई में हांगकांग के खिलाफ 2 विकेट पर 192 रन है.

इस मैच मैच में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि उप-कप्तान शुभमन गिल दूसरे ओवर में ही फैजल शाह की गेंद पर सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गए. अभिषेक शर्मा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पलटवार किया और सिर्फ 15 गेंदों पर 38 रन बनाकर ववेलियन लौट गए, उसके बाद भारत ने हार्दिक पांड्या को चौथे नंबर पर भेजकर एक आश्चर्यजनक कदम उठाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हो गए, जब सैमसन ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो रामानंदी के फॉलो-थ्रू में गेंद पर उंगली लग गई, और पांड्या नॉन-स्ट्राइकर एंड पर सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो गए.

कप्तान बल्लेबाजी करने नहीं आया

इसके बाद अक्षर पटेल ने 13 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली, फिर शिवम दुबे भी पांच रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए. सैमसन ने 41 गेंदों में एक कठिन संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा किय, जो एशिया कप टी20 इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक है. इसके बाद तिलक ने 18 गेंदों पर 29 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर स्कोर को और आगे बढ़ाया. अंत में हर्षित राणा ने शानदार पारी खेली और शानदार छक्का जड़कर पारी को संभाला, भारत ने 20 ओवर में 188/8 का स्कोर बनाया। दिलचस्प बात यह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर नहीं उतरे और उन्होंने खुद को संयमित रखा और अपने साथियों को बल्लेबाजी में आगे आने दिया.

ओमान की ओर से गेंदबाजी का श्रेय फैसल शाह को मिला, जिन्होंने 23 रन देकर 2 विकेट लिए, जितेन रामानंदी ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए, और आमिर कलीम ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए. तीनों स्पिनरों ने मिलकर कुल छह विकेट लिए और भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका.

बता दें कि भारत का अगला मुकाबला सुपर फोर में पाकिस्तान से है, जो 21 सितंबर को दूबई में खेला जाएगा.