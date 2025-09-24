ETV Bharat / sports

IND vs BAN: आज भारत-बांग्लादेश एशिया कप में दिखाएंगे दम, पिच रिपोर्ट और आंकड़ों के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11

हैदराबाद : भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का चौथा मुकाबला आज खेला जाने वाला है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश जीत दर्ज कर फाइनल की ओर कदम बढ़ाने की इच्छा के साथ मैदान पर उतरेगी. भारत की कमान सूर्यकुमार यादव के पास होगी जबकि लिटन दास बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे. तो आइए इस मैच से पहले पिच रिपोर्ट और भारत-बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताते हैं.

भारत-बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते तो भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर पूरी तरह से भारी है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 17 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को 16 मैचों में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ 1 ही मुकाबले में जीत मिल पाई है. ऐसे में भारत आज अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगा.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और बांग्लादेश का मैच आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खेला जाने वाला है. भारत ने अपने ज्यादातर मैच एशिया कप के इसी मैदान पर खेले हैं. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद मौजूद है. वहीं बल्लेबाज भी एक बार सेट होने के बाद लंबी पारी खेल सकते हैं. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद कम है. अब तक एशिया कप में इस पिच पर सबसे ज्यादा स्कोर 174 है, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है, जबकि सबसे कम स्कोर 57 रन है जो यूएई ने भारत के खिलाफ बनाया था.

दुबई की पिच पर टी20 में सर्वाधिक स्कोर 222 है जो भारत ने बनाया था. जबकि न्यूनतम स्कोर 56 है जो वेस्टइंडीज ने बनाया था. इस मैदान पर औसत स्कोर 145-155 है. यहां पर 170 से 180 के बीच का स्कोर एक विनिंग टोटल माना जाता है. दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक कुल 93 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं. इसमें से 46 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम और 47 मैच दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने हासिल किए हैं. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं.