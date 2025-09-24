ETV Bharat / sports

IND vs BAN: आज भारत-बांग्लादेश एशिया कप में दिखाएंगे दम, पिच रिपोर्ट और आंकड़ों के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11

Asia Cup 2025 IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें आज एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेंगी.

IND vs BAN Match Preview
भारत बनाम बांग्लादेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 9:54 AM IST

हैदराबाद : भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का चौथा मुकाबला आज खेला जाने वाला है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश जीत दर्ज कर फाइनल की ओर कदम बढ़ाने की इच्छा के साथ मैदान पर उतरेगी. भारत की कमान सूर्यकुमार यादव के पास होगी जबकि लिटन दास बांग्लादेश की कप्तानी करेंगे. तो आइए इस मैच से पहले पिच रिपोर्ट और भारत-बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में बताते हैं.

भारत-बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और बांग्लादेश के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते तो भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर पूरी तरह से भारी है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 17 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को 16 मैचों में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ 1 ही मुकाबले में जीत मिल पाई है. ऐसे में भारत आज अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगा.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
भारत और बांग्लादेश का मैच आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खेला जाने वाला है. भारत ने अपने ज्यादातर मैच एशिया कप के इसी मैदान पर खेले हैं. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद मौजूद है. वहीं बल्लेबाज भी एक बार सेट होने के बाद लंबी पारी खेल सकते हैं. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद कम है. अब तक एशिया कप में इस पिच पर सबसे ज्यादा स्कोर 174 है, जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है, जबकि सबसे कम स्कोर 57 रन है जो यूएई ने भारत के खिलाफ बनाया था.

दुबई की पिच पर टी20 में सर्वाधिक स्कोर 222 है जो भारत ने बनाया था. जबकि न्यूनतम स्कोर 56 है जो वेस्टइंडीज ने बनाया था. इस मैदान पर औसत स्कोर 145-155 है. यहां पर 170 से 180 के बीच का स्कोर एक विनिंग टोटल माना जाता है. दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक कुल 93 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं. इसमें से 46 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम और 47 मैच दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने हासिल किए हैं. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं.

भारत और बांग्लादेश के इन खिलाड़ियों से होंगी उम्मीदें
इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा पावरप्ले में शानदार रहे हैं, उन्होंने 216.29 के औसत से सिर्फ 61 गेंदों पर 132 रन बनाए हैं. वो अब तक 4 मैचों में 173 रन बना चुके हैं. भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर उन पर रहेंगी. शिवम दुबे ने अपने 39 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिर्फ तीन बार अपने पूरे चार ओवर फेंके हैं. इनमें से दो बार उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग में गेंदबाजी की है. उन्होंने यूएई के खिलाफ 3 और पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप यादव 9 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर टूर्नामेंट में बने हुए हैं. इन खिलाड़ी से फैंस को आज उम्मीदें होंगी.

बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए हैं. वो टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है. वो 150 टी20 विकेट से एक विकेट दूर हैं. बल्लेबाजी में टीम को तौहीद हृदॉय और लिटन दास से रनों की उम्मीद होगी. दोनों ने क्रमश: 127 और 119 रन टूर्नामेंट में बनाए हैं.

भारत और बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश : सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन/रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम/तनजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.

