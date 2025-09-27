ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

पीसीबी ने कप्तान सूर्या के खिलाफ जबकि बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत की थी.

सूर्यकुमार यादव और हारिस रऊफ
सूर्यकुमार यादव और हारिस रऊफ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 10:19 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का मैच पहले ही दिन से विवादों में रहा. ये मैच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से शुरू किए के ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेला गया था जिसका असर खिलाड़ियों पर भी साफ साफ नजर आया. ग्रुप स्टेज में भारतीय कप्तान ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया और न ही मैच जीतने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाए. इस घटना ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया था. उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया.

नो हैंडशेक विवाद के बाद भारत पाकिस्तान फिर से सुपर फोर में आमने सामने हुए. जहां पर भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन ये मैच भी विवादों से घिरा रहा. इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ नें प्लेन क्रैश का इशारा किया, जबकि साहिबजादा फरहान अर्धशतक करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया.

सूर्या-रऊफ और फरहान पर लगा जुर्माना
एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को पुरुष टी20 एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के हैरिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है और सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को उनके विवादास्पद हाव-भाव के लिए फटकार लगाई है. क्रिकेट प्रशंसकों का मानना ​​है कि यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के झूठे दावों की ओर इशारा करता है.

सूर्या के बयान से जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज था और कह रहा था कि सूर्या ने मैच में पॉलिटिकल बयान देकर खेल में भी राजनीति लेकर आए हैं. इस वजह से उन्होंने आईसीसी से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई. वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हारिस रऊफ के इशारे और फरहान के गन सेलिब्रेशन से नाखुश था, जिसकी उन्होंने भी आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई.

अब जब इन तीनों खिलाड़ियों से आईसीसी पूछताछ पूरी कर ली है तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि रऊफ पर विमान दुर्घटना का इशारा करने और सूर्यकुमार के पॉलिटिकल बयान की वजह से मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जबकि फरहान को उसी मैच के दौरान बल्ले से गोली चलाने का जश्न मनाने के लिए फटकार लगाई गई है.

आईसीसी के आचार संहिता का उल्लंघन
तीनों खिलाड़ी आचार संहिता के तहत लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया. जिसमें आमतौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक मिलते हैं. इस मामले में, खिलाड़ियों को केवल आर्थिक दंड और चेतावनी दी गई, लेकिन उन्हें ऐसे उल्लंघन दोबारा न करने की स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है. हालांकि, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, फरहान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, उन्हें केवल बोर्ड द्वारा चेतावनी दी गई है.'

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रऊफ और फरहान दोनों ने अपने-अपने व्यवहार का बचाव किया. रऊफ ने कहा कि उनके '6-0' वाले इशारे का कोई मतलब नहीं था और वह भारत की ओर इशारा नहीं कर रहे थे. वहीं फरहान ने अपने बचाव में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली द्वारा बल्ले से इसी तरह के जश्न मनाने का हवाला दिया.

एशिया कप 2025 का फाइनल
बता दें कि भारत और पाकिस्तान 28 सितंबर को जारी टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने होने वाले हैं. जो कि फाइनल मैच होगा. भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है, जबकि पाकिस्तान को टूर्नामेंट के दोनों चरणों में खेले गए छह मैचों में से दो में हार का सामना करना पड़ा है, दोनों ही हार भारत के हाथों मिली है.

