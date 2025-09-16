हांगकांग के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्लब में हुआ शामिल
एशिया कप 2025 में श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेले गए मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : September 16, 2025 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में बीते रविवार को श्रीलंका और हांगकांग के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच को श्रीलंका ने हांगकांग को हराकर 4 विकेट से जीत लिया. इस हार के साथ ही हांगकांग की टीम एशिया कप 2025 से बाहर हो गई है. उसे अपने तीनों लीग मुकाबलों में हार मिली है. श्रीलंका की इस जीत के साथ ही हांगकांग की टीम के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. तो आइए इस बारे में जानते हैं.
हांगकांग के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
हांगकांग क्रिकेट टीम पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली संयुक्त रूप से पहली टीम बन गई है. हांगकांग ने श्रीलंका के खिलाफ दुबई में खेले गए इस टी20 मैच में कुल 6 कैच छोड़े हैं. इस टूर्नामेंट में हांगकांग ने 12 कैच लिए और 11 कैच छोड़े हैं. इसके साथ ही हांगकांग भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक टी20 मैच में 6 कैच टपकाने वाली संयुक्त रूप से नंबर 1 टीम बन गई है.
भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल
भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2009 में मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ मैच में कुल 6 कैच छोड़े थे. दक्षिण अफ्रीका की टीम साल 2017 में केप टाउन में श्रीलंका के खिलाफ 6 कैच छोड़ चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भी साल 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में ग्रोस आईलेट पर 6 कैच ड्रॉप कर चुकी है. अब इस लिस्ट में हांगकांग नया नाम शामिल हो गया है.
एशिया कप 2025 में श्रीलंका और हांगकांग के बीच हुए मैच में पथुम निसांका और कुशल परेरा जैसे स्टार खिलाड़ियों के कई बार कैच छोड़े गए. अगर ये समय पर आउट हो जाते तो शायद इस मैच की कहानी कुछ और होती.
कैसा रहा श्रीलंका-हांगकांग मैच का हाल
इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए. टीम के लिए निजाकत खान ने 38 गेंदों में नाबाद 52 और अंशुमान रथ ने 46 गेंदों में 48 रन बनाए. 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, जबकि वानिंदु हसरंगा ने अंत में केवल नौ गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई. ये श्रीलंका की दूसरी जीत है और उसने सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है.