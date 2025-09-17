ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: सुपर 4 के लिए पांच टीमों के बीच जंग, जानें किसका पलड़ा भारी ?

Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप 2025 में अभी तक भारत सुपर फोर में पहुंचने वाली एकलौती टीम है.

एशिया कप 2025: सुपर 4 के लिए पांच टीमों को बीच जंग
एशिया कप 2025: सुपर 4 के लिए पांच टीमों को बीच जंग (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 2:13 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का ग्रुप मैच खत्म होने के करीब है लेकिन अभी तक भारत को छोड़कर कोई भी दूसरी टीम सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं हो सकी है. जबकि इस रेस के लिए पांच टीमों-पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. वहीं दो टीम-हांगकांग और ओमान सुपर फोर की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं.

ग्रुप ए की बात करें
तो इस ग्रुप से भारत 2 मैचों में दो जीत के साथ सुपर फोर में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है. जबकि इस ग्रुप से आगे जाने वाली दूसरी टीम का फैसला आज के मैच से होगा, जो पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला जाना है. इस मैच की विजेता टीम सुपर फोर में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी.

मैच में पाकिस्तान का पलड़ा
भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले खेली गई ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान को मात देकर फाइनल जीता था, और अभी तक युएई पाकिस्तान को हराने में सफल नहीं हो सका है. लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है वो टी 20 वर्ल्ड कप में अगर अमेरिका जैसी टीम से हार सकता है तो फिर वो यूएई से भी हार सकता है.

वहीं ग्रुप बी पर नजर डालें
तो इस ग्रुप में अभी तक तीन टीमों सुपर फोर के लिए जंग लड़ रही हैं. जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अगले चरण में पहुंचने के चांस हैं. ये तीनों टीमें एक दूसरे पर भारी पड़ती हुई नजर आती है. क्योंकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया तो फिर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया इसलिए अब इस ग्रुप से आगे जाने वाली दो टीमों अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका के ग्रुप मैच पर निर्भर होगा.

एशिया कप 2025 का पॉइंट्स टेबल
एशिया कप 2025 का पॉइंट्स टेबल (screen shot from Cricbuzz)

यहां हम इन तीनों टीमों के सुपर फोर में क्वालिफिकेशन के समीकरण बताने वाले हैं.

अफगानिस्तान सुपर फोर में पहुंच जाएगी अगर:

  • अफगानिस्तान अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को किसी भी अंतर से हरा देता है, तो वह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर क्वालीफाई कर जाएगा.

बांग्लादेश सुपर फोर में पहुंच जाएगी अगर:

  • श्रीलंका ने अफगानिस्तान को किसी भी अंतर से हराया.
  • अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 70 या उससे अधिक रनों से हराया.
  • अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 50 या उससे अधिक गेंदें शेष रहते हराया.

श्रीलंका सुपर फोर में पहुंच जाएगी अगर:

  • श्रीलंका ने अफगानिस्तान को किसी भी अंतर से हराया.
  • श्रीलंका को अफगानिस्तान से 70 या उससे अधिक रनों से नहीं हारना चाहिए.
  • अफगानिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 12.2 ओवर (50 गेंदें) या उससे कम गेंदों में लक्ष्य हासिल नहीं करना चाहिए.

