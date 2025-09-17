ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: सुपर 4 के लिए पांच टीमों के बीच जंग, जानें किसका पलड़ा भारी ?

हैदराबाद: एशिया कप 2025 का ग्रुप मैच खत्म होने के करीब है लेकिन अभी तक भारत को छोड़कर कोई भी दूसरी टीम सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब नहीं हो सकी है. जबकि इस रेस के लिए पांच टीमों-पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. वहीं दो टीम-हांगकांग और ओमान सुपर फोर की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं.

ग्रुप ए की बात करें

तो इस ग्रुप से भारत 2 मैचों में दो जीत के साथ सुपर फोर में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है. जबकि इस ग्रुप से आगे जाने वाली दूसरी टीम का फैसला आज के मैच से होगा, जो पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला जाना है. इस मैच की विजेता टीम सुपर फोर में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी.

मैच में पाकिस्तान का पलड़ा

भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले खेली गई ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान को मात देकर फाइनल जीता था, और अभी तक युएई पाकिस्तान को हराने में सफल नहीं हो सका है. लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है वो टी 20 वर्ल्ड कप में अगर अमेरिका जैसी टीम से हार सकता है तो फिर वो यूएई से भी हार सकता है.

वहीं ग्रुप बी पर नजर डालें

तो इस ग्रुप में अभी तक तीन टीमों सुपर फोर के लिए जंग लड़ रही हैं. जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अगले चरण में पहुंचने के चांस हैं. ये तीनों टीमें एक दूसरे पर भारी पड़ती हुई नजर आती है. क्योंकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया तो फिर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया इसलिए अब इस ग्रुप से आगे जाने वाली दो टीमों अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका के ग्रुप मैच पर निर्भर होगा.