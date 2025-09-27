एशिया कप फाइनल में भारत को कैसे हराएं ? शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र
Asia Cup 2025 final: एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को दो बार बुरी तरह से हराया है.
Published : September 27, 2025 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी. दोनों टीमें रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका को सुपर फोर में मात देकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. जबकि भारत अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है.
दोनों देशों के बीच मैदान के अंदर और बाहर की प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, आगामी मैच ने प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है. लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है जितनी पहले नजर आती थी और उसे दो बार भारत से हार का भी सामना करना पड़ा है. फिर भी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि इस पाकिस्तानी टीम ने संकेत दे दिए हैं कि वह तगड़ी भारतीय टीम के खिलाफ चुनौती पेश कर सकती है.
Shoaib Akhtar bhai kaunsa le rahe hai samjh nhi aa raha hai— AT10 (@Loyalsachfan10) September 26, 2025
If Pakistan gets Abhishek Bachchan out early
Abhishek Sharma itna deeply ghus gaya hai dimag me inke ki hil gaye hai..#INDvsPAK https://t.co/qLpWIplJT5 pic.twitter.com/IXwqr5ym8M
अभिषेक बच्चन ने किया ट्रोल
हाल ही में उन्होंने एक टीवी शो में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक बच्चन को शुरू में आउट कर लेते हैं तो फिर वो मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं. क्योंकि उनका मध्य क्रम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. इस दौरान पैनल में बैठे दूसरे लोगों उनकी गलती सुधारी और कहा कि वो अभिषेक शर्मा हैं. शोएब की ये गलती तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई.
अब बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इसपर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया है, उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सर, पूरे सम्मान के साथ, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं' अभिषेक का ये जवाब भी तेजी से वायरल हो रहा है.
इसके अलावा अख्तर ने टीवी शो में कहा कि हमें भारत से मैच जीतने के लिए सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, कि भारतीय टीम बहुत तगड़ी है, और उसी रवैये के साथ मैदान में उतरना होगा जो बांग्लादेश के खिलाफ था, और याद रखो, हमें यह सोचकर मैदान में नहीं उतरना है कि हमें 20 ओवर फेंकने हैं. नहीं! हमें उन्हें आउट करना है. जब आप उन्हें आउट करने उतरेंगे, तो भारत को भी एहसास होगा कि उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना होगा और उन्हें मुफ्त में रन नहीं मिलेंगे.'
अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन
बता दें कि भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 6 मैचों में 309 रन बनाकर टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में 39 गेंदों में 74 रन और ग्रुप चरण के मुकाबले में 13 गेंदों में 31 रन शामिल हैं. वो पिछले तीन मैचों में अर्धशतक जड़कर फाइनल में प्रवेश किया है.