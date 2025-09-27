ETV Bharat / sports

एशिया कप फाइनल में भारत को कैसे हराएं ? शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

दोनों देशों के बीच मैदान के अंदर और बाहर की प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, आगामी मैच ने प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है. लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है जितनी पहले नजर आती थी और उसे दो बार भारत से हार का भी सामना करना पड़ा है. फिर भी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना ​​है कि इस पाकिस्तानी टीम ने संकेत दे दिए हैं कि वह तगड़ी भारतीय टीम के खिलाफ चुनौती पेश कर सकती है.

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी. दोनों टीमें रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका को सुपर फोर में मात देकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. जबकि भारत अभी तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है.

अभिषेक बच्चन ने किया ट्रोल

हाल ही में उन्होंने एक टीवी शो में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक बच्चन को शुरू में आउट कर लेते हैं तो फिर वो मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं. क्योंकि उनका मध्य क्रम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. इस दौरान पैनल में बैठे दूसरे लोगों उनकी गलती सुधारी और कहा कि वो अभिषेक शर्मा हैं. शोएब की ये गलती तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई.

अब बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इसपर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया है, उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सर, पूरे सम्मान के साथ, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं' अभिषेक का ये जवाब भी तेजी से वायरल हो रहा है.

अभिषेक बच्चन एक्स (Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 X)

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

इसके अलावा अख्तर ने टीवी शो में कहा कि हमें भारत से मैच जीतने के लिए सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, कि भारतीय टीम बहुत तगड़ी है, और उसी रवैये के साथ मैदान में उतरना होगा जो बांग्लादेश के खिलाफ था, और याद रखो, हमें यह सोचकर मैदान में नहीं उतरना है कि हमें 20 ओवर फेंकने हैं. नहीं! हमें उन्हें आउट करना है. जब आप उन्हें आउट करने उतरेंगे, तो भारत को भी एहसास होगा कि उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना होगा और उन्हें मुफ्त में रन नहीं मिलेंगे.'

अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

बता दें कि भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 6 मैचों में 309 रन बनाकर टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में 39 गेंदों में 74 रन और ग्रुप चरण के मुकाबले में 13 गेंदों में 31 रन शामिल हैं. वो पिछले तीन मैचों में अर्धशतक जड़कर फाइनल में प्रवेश किया है.