IND VS PAK:महामुकाबला से पहले जोश हाई, पटना के युवा बोले- 'पाकिस्तान नहीं, सिर्फ इंडिया जीतेगा'
भारत-पाक मुकाबले को लेकर उत्साह है. पटना में खिलाड़ी कहते हैं मैच नहीं होना चाहिए था पर भारत को हर हाल में जीतना जरूरी है.
Published : September 14, 2025 at 3:03 PM IST
पटना: एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित टी20 मुकाबला खेला जाएगा. देशभर में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और सभी को रात का बेसब्री से इंतजार है. पटना के युवा क्रिकेटरों का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब मुकाबला हो रहा है तो भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी चाहिए. उनका कहना है कि यह सिर्फ खेल नहीं, देश के सम्मान की बात है.
भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें चरम पर: पटना के युवा क्रिकेटरों का कहना है कि हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी इस बार पाकिस्तान को मैदान पर टिकने नहीं देंगे.
पाकिस्तान को धूल चटाएगी भारत: करुणा क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी शुभम ने कहा कि आज का मुकाबला ऐतिहासिक होगा और वह रात 8 बजे से टीवी से नजरें नहीं हटाएंगे. शुभम को हार्दिक और अभिषेक से खास उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछली हार का बदला जरूर लेगी और पाकिस्तान को धूल चटाएगी.
"सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह इस बार पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने साबित होंगे. अगर अर्शदीप प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं तो वह भी पाकिस्तान को बड़े झटके देंगे. मैच का हर पल देखने लायक होगा." -अभिषेक कुमार, युवा क्रिकेटर
पाकिस्तान टीम टिकेगी नहीं: पटना के युवा क्रिकेटर गौतम कुमार ने भारत-पाक मुकाबले को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम भारतीय खिलाड़ियों के सामने कहीं नहीं टिकती. उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को लेकर कहा कि वर्ल्ड कप में उसने भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसे करारा जवाब मिलेगा.
"अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो 150 रन बनाना भी मुश्किल होगा." - गौतम कुमार, युवा क्रिकेटर
भारतीय स्पिन और ऑलराउंड अटैक से डरेंगे पाकिस्तानी: गौतम ने उम्मीद जताई कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो स्कोर 250 रन तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की जोड़ी पाकिस्तान के लिए घातक साबित होगी. वहीं हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है और आज भी वो धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे.
'नहीं होना चाहिए था मैच': पटना के युवा क्रिकेटर मोहित का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देश अभी पहलगाम की आतंकी घटना को भूला नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान जैसी आतंकवाद समर्थक टीम के साथ खेलना ठीक नहीं लगता.
अब जब हो ही रहा है मैच, तो जीत जरूरी है: मोहित ने कहा कि अब जब मुकाबला हो ही रहा है, तो भारत को हर हाल में पाकिस्तान को शिकस्त देनी चाहिए. उनका कहना है कि मैदान पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी है. उन्हें भरोसा है कि भारतीय खिलाड़ी इस बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराएंगे और ये हार उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी.
"अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखने के लिए बेसब्र हैं. अभिषेक पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करेंगे और दर्शकों का दिल जीतेंगे." - आदित्य, नन्हे क्रिकेटर
