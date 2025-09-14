ETV Bharat / sports

IND VS PAK:महामुकाबला से पहले जोश हाई, पटना के युवा बोले- 'पाकिस्तान नहीं, सिर्फ इंडिया जीतेगा'

पटना: एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित टी20 मुकाबला खेला जाएगा. देशभर में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और सभी को रात का बेसब्री से इंतजार है. पटना के युवा क्रिकेटरों का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब मुकाबला हो रहा है तो भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी चाहिए. उनका कहना है कि यह सिर्फ खेल नहीं, देश के सम्मान की बात है.

भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें चरम पर: पटना के युवा क्रिकेटरों का कहना है कि हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी इस बार पाकिस्तान को मैदान पर टिकने नहीं देंगे.

पटना में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर युवा क्रिकेटर में उत्साह (ETV Bharat)

पाकिस्तान को धूल चटाएगी भारत: करुणा क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी शुभम ने कहा कि आज का मुकाबला ऐतिहासिक होगा और वह रात 8 बजे से टीवी से नजरें नहीं हटाएंगे. शुभम को हार्दिक और अभिषेक से खास उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछली हार का बदला जरूर लेगी और पाकिस्तान को धूल चटाएगी.

"सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह इस बार पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने साबित होंगे. अगर अर्शदीप प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं तो वह भी पाकिस्तान को बड़े झटके देंगे. मैच का हर पल देखने लायक होगा." -अभिषेक कुमार, युवा क्रिकेटर

पाकिस्तान टीम टिकेगी नहीं: पटना के युवा क्रिकेटर गौतम कुमार ने भारत-पाक मुकाबले को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम भारतीय खिलाड़ियों के सामने कहीं नहीं टिकती. उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को लेकर कहा कि वर्ल्ड कप में उसने भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसे करारा जवाब मिलेगा.