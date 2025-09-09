इंडिया के अलावा इस बड़ी टीम को भी नहीं मिला कोई स्पॉन्सर, कैप्टन फोटोशूट में हुआ खुलासा
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के साथ-साथ ये टीम भी बिना स्पॉन्सर के खेल रही है, जानिए इसके पीछे की असली वजह...
Published : September 9, 2025 at 4:18 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का आगाज आज से यूएई की मेजबानी में होने वाला है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें से 2 टीमें ऐसी भी हैं, जो टूर्नामेंट में बगैर स्पॉन्सर के उतर रहीं हैं.
इन दो टीमों में भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम का नाम शामिल है. एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया बगैर स्पॉन्सर के नजर आने वाली है, तो वहीं चरिथ असलंका की श्रीलंका भी बिना स्पॉन्सर के दिखाई दे रही है.
एशिया कप 2025 के लिए आज सभी 8 टीमों के कप्तानों का फोटोशूट हुआ. इस फोटोशूट में सभी टीमें अपनी-अपनी जर्सी में नजर आईं. इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आया, जिसे देखकर काफी लोग हैरान रह गए. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये दो टीमों बगैर स्पॉन्सर के क्यों टूर्नामेंट में उतर रहीं हैं.
The Incredible Eight with the Exceptional One! 🏆😍#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/0aDk0Qdxjo— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
भारत बगैर स्पॉन्सर क्यों उतर रहा है
एशिया कप से पहले तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर ड्रीम11 था. लेकिन अब बीसीसीआई ने ड्रीम11 के साथ अपना करार खत्म कर दिया है. ये सब ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू होने के बाद हुआ है. भारत में अब ऑनलाइन गेमिंग बैन है. टीम इंडिया के पास इस समय कोई भी स्पॉन्सर नहीं है. इसलिए भारतीय टीम एशिया कप में बगैर स्पॉन्सर उतर रही है.
बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर की तलाश में आवेदन शुरू कर दिए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है जबकि आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है. ऐसे में भारत को अभी बिना किसी स्पॉन्सर के खेलना होगा.
🗣️ We've had good preparations and time together as a team#TeamIndia captain Suryakumar Yadav talks about the importance of preparations ahead of #AsiaCup2025 @surya_14kumar pic.twitter.com/OsU5HWcLKI— BCCI (@BCCI) September 9, 2025
श्रीलंका की जर्सी पर क्यों नहीं है स्पॉन्सर
एशिया कप 2025 में श्रीलंका क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा है. श्रीलंका की जर्सी पर स्पॉन्सर नहीं होने का कारण साफ नहीं है लेकिन स्पॉन्सर का ना होने वित्तीय कारणों भी हो सकता है. क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बदलाव के दौर से गुजर रहा है.