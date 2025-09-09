ETV Bharat / sports

इंडिया के अलावा इस बड़ी टीम को भी नहीं मिला कोई स्पॉन्सर, कैप्टन फोटोशूट में हुआ खुलासा

एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाले सभी 8 कप्तान ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 9, 2025 at 4:18 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का आगाज आज से यूएई की मेजबानी में होने वाला है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें से 2 टीमें ऐसी भी हैं, जो टूर्नामेंट में बगैर स्पॉन्सर के उतर रहीं हैं. इन दो टीमों में भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम का नाम शामिल है. एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया बगैर स्पॉन्सर के नजर आने वाली है, तो वहीं चरिथ असलंका की श्रीलंका भी बिना स्पॉन्सर के दिखाई दे रही है. एशिया कप 2025 के लिए आज सभी 8 टीमों के कप्तानों का फोटोशूट हुआ. इस फोटोशूट में सभी टीमें अपनी-अपनी जर्सी में नजर आईं. इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आया, जिसे देखकर काफी लोग हैरान रह गए. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये दो टीमों बगैर स्पॉन्सर के क्यों टूर्नामेंट में उतर रहीं हैं.