ETV Bharat / sports

इंडिया के अलावा इस बड़ी टीम को भी नहीं मिला कोई स्पॉन्सर, कैप्टन फोटोशूट में हुआ खुलासा

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के साथ-साथ ये टीम भी बिना स्पॉन्सर के खेल रही है, जानिए इसके पीछे की असली वजह...

CAPTAINS PHOTOSHOOT FOR ASIA CUP 2025
एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाले सभी 8 कप्तान (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का आगाज आज से यूएई की मेजबानी में होने वाला है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें से 2 टीमें ऐसी भी हैं, जो टूर्नामेंट में बगैर स्पॉन्सर के उतर रहीं हैं.

इन दो टीमों में भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम का नाम शामिल है. एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया बगैर स्पॉन्सर के नजर आने वाली है, तो वहीं चरिथ असलंका की श्रीलंका भी बिना स्पॉन्सर के दिखाई दे रही है.

एशिया कप 2025 के लिए आज सभी 8 टीमों के कप्तानों का फोटोशूट हुआ. इस फोटोशूट में सभी टीमें अपनी-अपनी जर्सी में नजर आईं. इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आया, जिसे देखकर काफी लोग हैरान रह गए. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये दो टीमों बगैर स्पॉन्सर के क्यों टूर्नामेंट में उतर रहीं हैं.

भारत बगैर स्पॉन्सर क्यों उतर रहा है

एशिया कप से पहले तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर ड्रीम11 था. लेकिन अब बीसीसीआई ने ड्रीम11 के साथ अपना करार खत्म कर दिया है. ये सब ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू होने के बाद हुआ है. भारत में अब ऑनलाइन गेमिंग बैन है. टीम इंडिया के पास इस समय कोई भी स्पॉन्सर नहीं है. इसलिए भारतीय टीम एशिया कप में बगैर स्पॉन्सर उतर रही है.

बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर की तलाश में आवेदन शुरू कर दिए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है जबकि आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है. ऐसे में भारत को अभी बिना किसी स्पॉन्सर के खेलना होगा.

श्रीलंका की जर्सी पर क्यों नहीं है स्पॉन्सर

एशिया कप 2025 में श्रीलंका क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा है. श्रीलंका की जर्सी पर स्पॉन्सर नहीं होने का कारण साफ नहीं है लेकिन स्पॉन्सर का ना होने वित्तीय कारणों भी हो सकता है. क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बदलाव के दौर से गुजर रहा है.

ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप से पहले आई टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार चोटिल खिलाड़ी इस सीरीज से करेगा वापसी?

For All Latest Updates

TAGGED:

CAPTAINS PHOTOSHOOT FOR ASIA CUPTEAM WITHOUT SPONSOR IN ASIA CUPTEAM INDIA WITHOUT SPONSORWHY SRI LANKA WITHOUT SPONSORASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.