ETV Bharat / sports

क्या अफगानिस्तान हार के बावजूद सुपर-4 में बना पाएगा जगह, बांग्लादेश पर भी लटकी तलवार, जानिए पूरा समीकरण

बांग्लादेश से हार के बावजूद भी अफगानिस्तान सुपर-4 से बाहर नहीं हुआ है. जानिए वो किस समीकरण के साथ टॉप 4 में जगह बना पाएगा.

Asia Cup 2025
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : एशिया कप 2025 अब काफी रोमांचक हो गया है. ग्रुप ए से भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में जगह बना ली है, तो वहीं ग्रुप बी से अभी तक कोई भी टीम सुपर-4 में अपनी दावेदारी पुख्ता नहीं कर पाई है. श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर-4 में जगह बनाने की दावेदार इस वक्त तक बन चुकी हैं. लेकिन अफगानिस्तान की टीम अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है. उसके पास भी सुपर-4 में एंट्री मारने का पूरा मौका है.

क्या अफगानिस्तान सुपर-4 में बना पाएगा जगह?
दरअसल, अफगानिस्तान का दूसरा लीग मैच बीते मंगलवार की रात को बांग्लादेश के साथ हुआ. इस मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों अबू-धाबी में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद अफगानिस्तान के 2 मैचों में सिर्फ 2 अंक हैं. जबकि श्रीलंका 2 मैचों में 4 प्वाइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर है और बांग्लादेश की टीम 3 मैचों के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बांग्लादेश ने अपने सभी मैच खेल लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अभी एक-एक मुकाबला बाकी है.

Asia Cup 2025
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)

इस समीकरण से अफगानिस्ता होगा अंदर और बांग्लादेश बाहर
ऐसे में बांग्लादेश से हार के बावजूद भी अफगानिस्तान के पास ग्रुप बी से सुपर-4 में जगह बनाने का मौका होगा. क्योंकि ये ग्रुप अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है. अगर अफगानिस्तान की टीम अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को हरा देती है तो उसके भी 3 मैचों में 4 अंक हो जाएंगे. ऐसे में बांग्लादेश से बेहतर रन रेट होने के चलते अफगानिस्तान सुपर-4 में क्वालीफाई कर जाएगी. जबकि बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएंगी. क्योंकि श्रीलंका का नेट रन रेट पहले से ही बेहतर हैं. अगर श्रीलंका अफगानिस्तान से एक तरफा मुकाबले में बेहद बुरी तरह हार जाए और उसका रन रेट माइनस में होगा. तब उसके बाहर होने के चांस बनेंगे जो उनके मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है.

Asia Cup 2025
श्रीलंका क्रिकेट टीम (IANS)
टीम मैचजीतहारअंकनेट रन-रेट
श्रीलंका 22041.546
बांग्लादेश3214-0.27
अफगानिस्तान21122.15
Asia Cup 2025
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS)
  • बांग्लादेश की टीम अपने तीनों मैच खेल चुकी है. उसने ने हांगकांग को हराया और श्रीलंका से हार गई थी. बांग्लादेश ने अपने अंतिम लीग मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया और 3 मैचों में 4 अंक हो गए. लेकिन उनका नेट रन रेट -0.270 का है. अब वो टूर्नामेंट में अपने आगे के सफर के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका मुकाबले में अफगानिस्तान की हार की उम्मीद करेंगे.
  • अफगानिस्तान की टीम को पहले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ जीत मिली और दूसरे मुकाबले में वो बांग्लादेश से हार गई. अब उसके 2 मैच में 2 अंक है. उसका नेट रन रेट 1.546 है. अब उसे सिर्फ सुपर-4 में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच जीतना होगा और 2 अंक अर्जित करने होंगे.
  • इस स्थिति के आने पर श्रीलंका (श्रीलंका हांगकांग और बांग्लादेश को हरा चुकी है) और अफगानिस्तान दोनों टीमें सुपर- में प्रवेश कर जाएंगी. क्योंकि बांग्लादेश (-0.270) के माइनस नेट रन रेट में होगा. जबकि श्रीलंका और अफगानिस्तान अपना रन रेट प्लस करके सुपर-4 में चली जाएंगी. इन सभी स्थितियों में श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए रास्ते साफ ही नजर आ रहे हैं. बशर्ते वो अफगानिस्तान से हारकर अपना रन रेट माइनस में न करा ले.
ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025: बांग्लादेश की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत, सुपर फोर की रेस हुई दिलचस्प

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 SUPER 4 TEAMSCAN AFGHANISTAN REACH IN SUPER 4AFGHANISTAN CRICKET TEAMAFGHANISTAN SUPER 4 SCENARIOASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.