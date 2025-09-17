ETV Bharat / sports

क्या अफगानिस्तान हार के बावजूद सुपर-4 में बना पाएगा जगह, बांग्लादेश पर भी लटकी तलवार, जानिए पूरा समीकरण

हैदराबाद : एशिया कप 2025 अब काफी रोमांचक हो गया है. ग्रुप ए से भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में जगह बना ली है, तो वहीं ग्रुप बी से अभी तक कोई भी टीम सुपर-4 में अपनी दावेदारी पुख्ता नहीं कर पाई है. श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर-4 में जगह बनाने की दावेदार इस वक्त तक बन चुकी हैं. लेकिन अफगानिस्तान की टीम अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है. उसके पास भी सुपर-4 में एंट्री मारने का पूरा मौका है.

क्या अफगानिस्तान सुपर-4 में बना पाएगा जगह?

दरअसल, अफगानिस्तान का दूसरा लीग मैच बीते मंगलवार की रात को बांग्लादेश के साथ हुआ. इस मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों अबू-धाबी में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद अफगानिस्तान के 2 मैचों में सिर्फ 2 अंक हैं. जबकि श्रीलंका 2 मैचों में 4 प्वाइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर है और बांग्लादेश की टीम 3 मैचों के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बांग्लादेश ने अपने सभी मैच खेल लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अभी एक-एक मुकाबला बाकी है.