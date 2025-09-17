क्या अफगानिस्तान हार के बावजूद सुपर-4 में बना पाएगा जगह, बांग्लादेश पर भी लटकी तलवार, जानिए पूरा समीकरण
बांग्लादेश से हार के बावजूद भी अफगानिस्तान सुपर-4 से बाहर नहीं हुआ है. जानिए वो किस समीकरण के साथ टॉप 4 में जगह बना पाएगा.
Published : September 17, 2025 at 11:53 AM IST
हैदराबाद : एशिया कप 2025 अब काफी रोमांचक हो गया है. ग्रुप ए से भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में जगह बना ली है, तो वहीं ग्रुप बी से अभी तक कोई भी टीम सुपर-4 में अपनी दावेदारी पुख्ता नहीं कर पाई है. श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर-4 में जगह बनाने की दावेदार इस वक्त तक बन चुकी हैं. लेकिन अफगानिस्तान की टीम अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है. उसके पास भी सुपर-4 में एंट्री मारने का पूरा मौका है.
क्या अफगानिस्तान सुपर-4 में बना पाएगा जगह?
दरअसल, अफगानिस्तान का दूसरा लीग मैच बीते मंगलवार की रात को बांग्लादेश के साथ हुआ. इस मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों अबू-धाबी में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद अफगानिस्तान के 2 मैचों में सिर्फ 2 अंक हैं. जबकि श्रीलंका 2 मैचों में 4 प्वाइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर है और बांग्लादेश की टीम 3 मैचों के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बांग्लादेश ने अपने सभी मैच खेल लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अभी एक-एक मुकाबला बाकी है.
इस समीकरण से अफगानिस्ता होगा अंदर और बांग्लादेश बाहर
ऐसे में बांग्लादेश से हार के बावजूद भी अफगानिस्तान के पास ग्रुप बी से सुपर-4 में जगह बनाने का मौका होगा. क्योंकि ये ग्रुप अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है. अगर अफगानिस्तान की टीम अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को हरा देती है तो उसके भी 3 मैचों में 4 अंक हो जाएंगे. ऐसे में बांग्लादेश से बेहतर रन रेट होने के चलते अफगानिस्तान सुपर-4 में क्वालीफाई कर जाएगी. जबकि बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएंगी. क्योंकि श्रीलंका का नेट रन रेट पहले से ही बेहतर हैं. अगर श्रीलंका अफगानिस्तान से एक तरफा मुकाबले में बेहद बुरी तरह हार जाए और उसका रन रेट माइनस में होगा. तब उसके बाहर होने के चांस बनेंगे जो उनके मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है.
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन-रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|1.546
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.27
|अफगानिस्तान
|2
|1
|1
|2
|2.15
- बांग्लादेश की टीम अपने तीनों मैच खेल चुकी है. उसने ने हांगकांग को हराया और श्रीलंका से हार गई थी. बांग्लादेश ने अपने अंतिम लीग मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया और 3 मैचों में 4 अंक हो गए. लेकिन उनका नेट रन रेट -0.270 का है. अब वो टूर्नामेंट में अपने आगे के सफर के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका मुकाबले में अफगानिस्तान की हार की उम्मीद करेंगे.
- अफगानिस्तान की टीम को पहले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ जीत मिली और दूसरे मुकाबले में वो बांग्लादेश से हार गई. अब उसके 2 मैच में 2 अंक है. उसका नेट रन रेट 1.546 है. अब उसे सिर्फ सुपर-4 में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच जीतना होगा और 2 अंक अर्जित करने होंगे.
- इस स्थिति के आने पर श्रीलंका (श्रीलंका हांगकांग और बांग्लादेश को हरा चुकी है) और अफगानिस्तान दोनों टीमें सुपर- में प्रवेश कर जाएंगी. क्योंकि बांग्लादेश (-0.270) के माइनस नेट रन रेट में होगा. जबकि श्रीलंका और अफगानिस्तान अपना रन रेट प्लस करके सुपर-4 में चली जाएंगी. इन सभी स्थितियों में श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए रास्ते साफ ही नजर आ रहे हैं. बशर्ते वो अफगानिस्तान से हारकर अपना रन रेट माइनस में न करा ले.