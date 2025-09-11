ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम हांगकांग मैच प्रीव्यू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 11, 2025 at 10:03 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज होने वाला है. ग्रुप बी बांग्लादेश और हांगकांग एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. ये मैच आज रात 8 बजे से शुरू होगा जबकि 7:30 पर टॉस होगा. इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास करेंगे तो वहीं यासिम मुर्तजा के हाथों में हांगकांग की कमान होगी. तो इस मैच से पहले आइए पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में जानते हैं. बांग्लादेश और हांगकांग के टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 1 मैच खेला गया है. इस 1 मैच में बांग्लादेश को हार मिली थी, जबकि हांगकांग इस मैच में विजयी रहा है. आंकड़ों के हिसाब से हांगकांग का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी नजर आ रही है. अबू धाबी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट