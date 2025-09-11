एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स
बांग्लादेश की टीम आज हांगकांग के साथ अपना पहला मैच खेलने वाली है, जबकि हांगकांग का टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है.
Published : September 11, 2025 at 10:03 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज होने वाला है. ग्रुप बी बांग्लादेश और हांगकांग एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. ये मैच आज रात 8 बजे से शुरू होगा जबकि 7:30 पर टॉस होगा. इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास करेंगे तो वहीं यासिम मुर्तजा के हाथों में हांगकांग की कमान होगी. तो इस मैच से पहले आइए पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 के बारे में जानते हैं.
बांग्लादेश और हांगकांग के टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
बांग्लादेश और हांगकांग के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 1 मैच खेला गया है. इस 1 मैच में बांग्लादेश को हार मिली थी, जबकि हांगकांग इस मैच में विजयी रहा है. आंकड़ों के हिसाब से हांगकांग का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी नजर आ रही है.
अबू धाबी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
अबू धाबी स्टेडियम की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मददगार है. यहां पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के पहले ही मैच में बड़ा स्कोर भी देखने को मिला और धड़ाधड़ विकेट भी गिरे है. अफगानिस्तान ने हांगकांग के सामने पहले मैच में 189 रनों का लक्ष्य रखा था. इस मैच में ओस भी काफी पहले ही पड़ गई थी, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों को मुश्किल हुई थी.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
यहां पर मौसम की बात करें तो मौसम गर्म रहेगा, दिन में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और मैच शुरू होने के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी. ऐसे में खिलाड़ियों को मैच की शुरुआत के दौरान काफी गर्मी का सामना करना पड़ेगा.
बांग्लादेश और हांगकांग की संभावित प्लेइंग-11
बांग्लादेश : तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जकर अली, महेदी हसन, तंजीम हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
हांगकांग : जीशान अली (विकेटकीपर), अंशी रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान.
