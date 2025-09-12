ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: बांग्लादेश की 7 विकेट से जीत, हांगकांग की 3 दिन में दूसरी हार

अबू धाबी: एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग पर सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की है. जहां हांगकांग की तीन दिनों में ये दूसरी हार है वहीं बांग्लादेश की ये हांगकांग पर पहली टी20 जीत है. इससे पहले हांगकांग 9 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में 94 रनों से हार गया था.

अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मैच ने बांग्लादेश ने 144 रनों के लक्ष्य को 17.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. कप्तान लिटन दास ने 39 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, लिटन ने तौहीद हृदय (नाबाद 35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 गेंदों पर 95 रनों की साझेदारी की.

अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मैच में सिर्फ 94/9 रन बनाने के बाद, हांगकांग ने बांग्लादेश के खिलाफ निजाकत खान और जीशान अली के क्रमशः 42 और 30 रनों की बदौलत 143/7 का ज्यादा प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया, जबकि कप्तान यासिम मुर्तजा ने 19 गेंदों पर 28 रनों की तेज पारी खेलकर गति पकड़ी. लेकिन डेथ ओवरों में लगातार विकेट गिरने से हांगकांग के बड़े स्कोर की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं.