एशिया कप 2025: बांग्लादेश की 7 विकेट से जीत, हांगकांग की 3 दिन में दूसरी हार
BAN vs HK Scorecard: कप्तान लिटन दास के 59 रनों की बदौलत बांग्लादेश ने हांगकांग को सात विकेट से हरा दिया.
Published : September 12, 2025 at 12:53 AM IST
अबू धाबी: एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग पर सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की है. जहां हांगकांग की तीन दिनों में ये दूसरी हार है वहीं बांग्लादेश की ये हांगकांग पर पहली टी20 जीत है. इससे पहले हांगकांग 9 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में 94 रनों से हार गया था.
अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मैच ने बांग्लादेश ने 144 रनों के लक्ष्य को 17.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. कप्तान लिटन दास ने 39 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, लिटन ने तौहीद हृदय (नाबाद 35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 गेंदों पर 95 रनों की साझेदारी की.
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 🙌#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/kmhiYs4XNu— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मैच में सिर्फ 94/9 रन बनाने के बाद, हांगकांग ने बांग्लादेश के खिलाफ निजाकत खान और जीशान अली के क्रमशः 42 और 30 रनों की बदौलत 143/7 का ज्यादा प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया, जबकि कप्तान यासिम मुर्तजा ने 19 गेंदों पर 28 रनों की तेज पारी खेलकर गति पकड़ी. लेकिन डेथ ओवरों में लगातार विकेट गिरने से हांगकांग के बड़े स्कोर की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं.
पहले गेंदबाजी करते हुए, बांग्लादेश के तस्कीन अहमद, तंजीद अहमद और रेशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए. जबकि हांगकांग की ओर से अतीक इकबाल ने 2 और आयूष शुक्ला ने एक विकेट लिया. टूर्नामेंट का चौथा मैच 12 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तन और ओमान के बीच खेला जाएगा.
Bangladesh get points on the board ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
Disciplined bowling in the first essay followed by a composed & calculated chase see 🇧🇩 open their account without any fuss. 💪#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/xveU92OYzo
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, तंजीम हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान
हांगकांग: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हन चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान