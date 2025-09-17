एशिया कप 2025: बांग्लादेश की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत, सुपर फोर की रेस हुई दिलचस्प
Asia Cup 2025 BAN vs AFG: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हराकर सुपर 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखे हुए है.
Published : September 17, 2025 at 1:41 AM IST
दुबई: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हरा दिया. जिसकी वजह से उनके सुपर फोर में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 154 रन बनाए और फिर अफगानिस्तान को 146 रनों पर समेट कर 8 रनो से शानदार जीत दर्ज की.
इस जीत के साथ ग्रुप बी में तीन मैच के बाद बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हो गए हैं और वो श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर है. जबकि अफगानिस्तान के दो मैच के बाद 2 अंक और उसे अब सुपर फोर में पहुंचने के लिए अपना अगला मैच जो श्रीलंका से होने वाला है वो जीतना जरुरी हो गया है. इस मैच में अफगानिस्तान के लिए सही चीज ये रही की वो कम मार्जिन से हारे, जिसकी वजह से उनका नेट रनरेट अभी भी बांग्लादेश से काफी अच्छा है. जबकि ग्रुप ए से भारत सुपर फोर में पहुंच चुका और दूसरी टीम पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले ग्रुप मैच की विजेता टीम होगी.
Bangladesh get over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 16, 2025
It went down to the wire but 🇧🇩 channeled their Tiger spirit to fight until the end, picking up a win and staying alive in the tournament.#BANvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/eNNBUO9B0i
मैच की बात करें तो बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन की 31 गेंदों पर 52 रनों की पारी की बदौलत 154/5 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. तंजीद ने सैफ हसन (30) के साथ पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. अफगानिस्तान ने कप्तान राशिद खान (2/26) और नूर अहमद (2/23) की अगुवाई में अनुशासित स्पिन गेंदबाजी की, जिसका साथ अजमतुल्लाह उमरजई (3-0-19-1) ने दिया.
155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और नसुम अहमद ने पारी की पहली ही गेंद पर अटल को शून्य पर आउट कर दिया और उसके बाद एक विकेट-मेडन ओवर भी फेंका. अगले ओवर में इब्राहिम जद्रान का कैच छूटने के बावजूद, नासुम ने फिर से कमाल दिखाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.
Just the start 🇧🇩 need! 🔥— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 16, 2025
Nasum Ahmed trapped the in-form Atal first ball & kept things tight after. 👊#BANvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zZ0AMgqsnu
अफगानिस्तान पावरप्ले में केवल 27 रन ही बना सका और गुलबदीन और गुरबाज सहित कई अहम विकेट गंवाए, जो 31 गेंदों पर 35 रन बनाए. उमरजई ने 16 गेंदों पर दो छक्कों सहित 30 रन बनाकर उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन तस्कीन अहमद ने एक चतुर धीमी गेंद पर उन्हें आउट कर दिया.
अंतिम ओवर तनावपूर्ण और नाटकीय रहे. जब अफगानिस्तान को 18 गेंद पर 30 रन बनाने थे तब नूरुल ने करीम जनत को एक शानदार रन आउट करके आउट किया, और मुस्तफिज़ुर रहमान ने अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद, राशिद खान को एक वाइड, धीमी यॉर्कर पर आउट कर दिया.
मुस्तफिज़ुर ने तीन विकेट लिए, जबकि तस्कीन, नासुम और रिशाद ने दो-दो विकेट लिए. नूर अहमद के आखिरी ओवर में लगाए गए दो छक्कों के बावजूद अफगानिस्तान केवल आठ रन से चूक गया, जिससे अंतर थोड़ा कम हो गया और बांग्लादेश के नेट रन रेट पर असर पड़ सकता है.