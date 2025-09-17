ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: बांग्लादेश की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत, सुपर फोर की रेस हुई दिलचस्प

September 17, 2025

दुबई: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हरा दिया. जिसकी वजह से उनके सुपर फोर में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 154 रन बनाए और फिर अफगानिस्तान को 146 रनों पर समेट कर 8 रनो से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ग्रुप बी में तीन मैच के बाद बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हो गए हैं और वो श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर है. जबकि अफगानिस्तान के दो मैच के बाद 2 अंक और उसे अब सुपर फोर में पहुंचने के लिए अपना अगला मैच जो श्रीलंका से होने वाला है वो जीतना जरुरी हो गया है. इस मैच में अफगानिस्तान के लिए सही चीज ये रही की वो कम मार्जिन से हारे, जिसकी वजह से उनका नेट रनरेट अभी भी बांग्लादेश से काफी अच्छा है. जबकि ग्रुप ए से भारत सुपर फोर में पहुंच चुका और दूसरी टीम पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले ग्रुप मैच की विजेता टीम होगी. मैच की बात करें तो बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन की 31 गेंदों पर 52 रनों की पारी की बदौलत 154/5 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. तंजीद ने सैफ हसन (30) के साथ पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. अफगानिस्तान ने कप्तान राशिद खान (2/26) और नूर अहमद (2/23) की अगुवाई में अनुशासित स्पिन गेंदबाजी की, जिसका साथ अजमतुल्लाह उमरजई (3-0-19-1) ने दिया.