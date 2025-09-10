ETV Bharat / sports

AFG vs HK: अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बने पहले अफगानी बल्लेबाज

अफगानिस्तान की हांगकांग पर जीत के साथ ही ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. आइए जानते हैं....

Azmatullah Omarzai
अजमतुल्लाह उमरजई (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच ग्रुप बी से खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया. इस मैच में राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए. इसके जवाब में यासिम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन बना पाई और 94 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों और टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप के पहले मैच में अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ इतिहास रच दिया. उन्होंने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ दिया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.

उमरजई अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. इस मैच में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने 21 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए.

उमरजई इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

अजमतुल्लाह उमरजई ने अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने के साथ ही मोहम्मद और गुलबदीन नायब को पीछे छोड़ दिया है. नबी ने 2017 और गुलबदीन ने 2024 में सिर्फ 21 गेंदों में टी20 अर्धशतक लगाया था. अब अजमतुल्लाह उमरजई इनको पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

अफगानिस्तान की हांगकांग पर जीत, एशिया कप पुरुष टी20 टूर्नामेंट की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी तीसरी जीत है, जबकि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत है. एशिया कप टी20 की सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जो हांगकांग के खिलाफ ही 2022 में आई थी. जब पाकिस्तान ने 155 रनों से जीत दर्ज की थी.

पुरुषों के टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी जीत का अंतर

  • 155 रन - पाकिस्तान बनाम हांगकांग, शारजाह, 2022
  • 101 रन - भारत बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022
  • 94 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
  • 71 रन - यूएई बनाम ओमान, मीरपुर, 2016
  • 66 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, मीरपुर, 2016

2020 के बाद से पुरुषों के टी20I में सबसे ज़्यादा कैच छूटे

  • 8 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, ग्रोस आइलेट, 2024
  • 8 - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन, 2025
  • 8 - अफ़ग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025: अफगनिस्तान ने जीत के साथ भरी हुंकार, हांगकांग को 94 रनों से रौंदा

For All Latest Updates

TAGGED:

AZMATULLAH OMARZAIOMARZAI FASTEST T20I HALF CENTURYFASTEST T20I HALF CENTURYAFGHANISTAN VS HONG KONGASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.