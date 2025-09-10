ETV Bharat / sports

AFG vs HK: अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बने पहले अफगानी बल्लेबाज

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच ग्रुप बी से खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया. इस मैच में राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए. इसके जवाब में यासिम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन बना पाई और 94 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों और टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप के पहले मैच में अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ इतिहास रच दिया. उन्होंने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ दिया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.

उमरजई अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. इस मैच में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने 21 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए.