AFG vs HK: अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बने पहले अफगानी बल्लेबाज
अफगानिस्तान की हांगकांग पर जीत के साथ ही ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. आइए जानते हैं....
Published : September 10, 2025 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच ग्रुप बी से खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया. इस मैच में राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए. इसके जवाब में यासिम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन बना पाई और 94 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों और टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.
अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप के पहले मैच में अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ इतिहास रच दिया. उन्होंने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ दिया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.
Azmatullah Omarzai bringing the heat to Abu Dhabi! 🥵🏟️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/fT80fqjKXZ— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
उमरजई अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. इस मैच में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने 21 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए.
उमरजई इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
अजमतुल्लाह उमरजई ने अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने के साथ ही मोहम्मद और गुलबदीन नायब को पीछे छोड़ दिया है. नबी ने 2017 और गुलबदीन ने 2024 में सिर्फ 21 गेंदों में टी20 अर्धशतक लगाया था. अब अजमतुल्लाह उमरजई इनको पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
⚠️ Spectators ⚠️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
Azmatullah Omarzai unleashed his power game, tonking five massive 6️⃣s into the stands, in his whirlwind knock! 🌪️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/pxUhZ2EJRD
अफगानिस्तान की हांगकांग पर जीत, एशिया कप पुरुष टी20 टूर्नामेंट की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी तीसरी जीत है, जबकि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत है. एशिया कप टी20 की सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जो हांगकांग के खिलाफ ही 2022 में आई थी. जब पाकिस्तान ने 155 रनों से जीत दर्ज की थी.
पुरुषों के टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी जीत का अंतर
- 155 रन - पाकिस्तान बनाम हांगकांग, शारजाह, 2022
- 101 रन - भारत बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022
- 94 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
- 71 रन - यूएई बनाम ओमान, मीरपुर, 2016
- 66 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, मीरपुर, 2016
2020 के बाद से पुरुषों के टी20I में सबसे ज़्यादा कैच छूटे
- 8 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, ग्रोस आइलेट, 2024
- 8 - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन, 2025
- 8 - अफ़ग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025