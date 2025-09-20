एशिया कप 2025: अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा, संजू सैमसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
Published : September 20, 2025 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: भारत ने एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रनों से हरा दिया. अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ ग्रुप स्टेज में अपने अभियान का अंत किया. संजू सैमसन ने जहां अर्धशतकीय पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने वहीं तेज गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लेकर टी20 आई में अपने टिकटों की सेंचुरी पूरी की.
अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास
अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 37 रन देकर एक विकेट लिया. इसके साथ वो 100 टी20 आई विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए. 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के सबसे छोटे प्रारूप में पदार्पण करने के बाद से, अर्शदीप तेजी से विकेट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें उनता मौका नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए. इसके बावजूद अर्शदीप कभी निराश नहीं हुए बल्कि जब भी उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिला तो उन्होंने खेल में जान की बाजी लगा दी.
26 वर्षीय अर्शदीप को एशिया कप के पहले दो मैचों में मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्हें ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच खेलने का मौका मिला, बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मैच में 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे. अर्शदीप अब 64 मैचों में 100 विकेट लेने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ को पीछे छोड़ा है, जो 71 मैचों में अपना 100 विकेट पूरा किए थे.
जबकि अर्शदीप पूर्ण सदस्य देशों में, राशिद खान (53 मैच) और वानिंदु हसरंगा (63 मैच) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं. इसके बाद पाकिस्तान के हारिस रऊफ (71) और आयरलैंड के मार्क अडायर (72) हैं.
टी20 आई में सबसे तेज 100 विकेट
राशिद खान (अफगानिस्तान) - 53
संदीप लामिछाने (नेपाल) - 54
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) - 63
अर्शदीप सिंह (भारत) - 64
रिजवान बट (बहरीन) - 66
हैरिस रऊफ (पाकिस्तान) - 71
संजू सैमसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
एशिया कप 2025 सुपर फोर
श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सुपर 4 में पहुच चुके हैं, और सूर्यकुमार एंड कंपनी ये खिताब जीतने की सबसे प्रबल दावेदार लग रही है. सुपर 4 में 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा. प्रतियोगिता का फाइनल 28 सितंबर को सुपर 4 चरणों की शीर्ष दो टीमों के बीच खेला जाएगा.