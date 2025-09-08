एशिया कप 2025: हॉकी के बाद अब क्रिकेट का सजेगा त्योहार, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के बारे में यहां हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई है.
Published : September 8, 2025 at 6:57 PM IST
हैदराबाद: हॉकी एशिया कप 2025 के बाद अब क्रिकेट में भारतीय टीम अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है. बिहार में खेले गए हॉकी एशिया कप में भारत ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर खिताब अपना नाम किया है. वहीं अब क्रिकेट में भी टीम इंडिया एशिया कप का खिताब जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी.
एशिया कप 2025 मंगलवार 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है. जिसका पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगा.
यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेली जाएगी और अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले सभी प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी का आधार बनेगी.
टूर्नामेंट की 8 टीम
इस बार प्रतियोगिता में कुल आठ टीमें भाग लेंगी जो प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. टीम को दो ग्रुप में बांटा गया है.
ग्रुप A: भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई
ग्रुप B: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका
प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां शीर्ष दो टीमें एशिया कप के 17वें संस्करण के विजेता का फैसला करने के लिए खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी.
भारत पाकिस्तान के बीच तीन मैच की संभावना
भारत बनाम पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा और अगर दोनों प्रतिद्वंद्वी सुपर 4 चरण और फाइनल में पहुंचते हैं, तो दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हो सकती हैं.
दुबई और अबू धाबी में होंगे सारे मैच
एशिया कप के 19 मैचों में से, फाइनल सहित 11 मैच दुबई के दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, जबकि शेष आठ मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जाएंगे.
भारत में मैच का प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग
एशिया कप 2025 के सभी 19 मैचों का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
एशिया कप मैच का समय
एशिया कप 2025 के 19 में से 18 मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होंगे. जबकि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला एकमात्र दिन का मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा.
एशिया कप की सबसे सफल टीम
गत विजेता भारत एशिया कप क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम है जिसने आठ बार यह खिताब जीता है. श्रीलंका ने छह बार एशिया कप जीता है, जबकि पाकिस्तान दो बार विजयी हुआ है.
एशिया कप 2025 के कप्तान
सूर्यकुमार यादव (भारत), चैरिथ असलांका (श्रीलंका), सलमान अली आगा (पाकिस्तान), लिट्टन दास (बांग्लादेश), राशिद खान (अफगानिस्तान), यासिम मुर्तजा (हांगकांग), जतिंदर सिंह (ओमान), मुहम्मद वसीम (यूएई)
एशिया कप 2025 के स्क्वाड
- भारत: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
- श्रीलंका: चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना
- पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.
- बांग्लादेश: लिट्टन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन
- अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी.
- हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद
- ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव
- यूएई: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.