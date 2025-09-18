ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: आज अफगानिस्तान की करो या मरो वाले मुकाबले में श्रीलंका से होगी टक्कर, जानिए मैच से जुड़ी सभी डिटेल्स

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप 2025 में सुपर-4 में जगह बनाने के लिए अहम मुकाबला खेला जाने वाला है.

Afghanistan vs Sri Lanka Match Previe
श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का 11वां मैच आज यानी 18 सितंबर (गुरुवार) को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. ये आबू आधी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा. ये मैच राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर उसे ग्रुप बी से सुपर-4 में जगह बनानी है तो उसे हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. अगर चरित असलंका की कप्तानी श्रीलंका ये मैच जीत जाती है तो अफगानिस्तान का एशिया कप का सफर लीग स्टेज से ही खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश श्रीलंका के साथ सुपर-4 में एंट्री कर लेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में अफगानिस्तान को जीत मिली है. अब अफगानिस्तान के पास अपने आंकड़ों को सुधारने का मौका होगा.

पिच रिपोर्ट
अबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है. इस पिच पर बल्लेबाजों द्वारा काफी रन देखने को मिल रहे हैं. यहां की पिच पर अच्छा स्कोर टीमें खड़ा कर रही हैं. हालांकि कभी-कभी इसमें धीमे गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होता है. ऐसे में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस मैच में बारिश का अनुमान नहीं है. जबकि गर्मी से खिलाड़ी परेशान रहेंगे.

अफगानिस्तान और श्रीलंका के इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें
अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई गेंद और बल्ले दोनों के साथ काफी अहम साबित होने वाले हैं. उनके अलावा राशिद खान के ऊपर काफी दारोमदार होगा. वानिंदु हसरंगा ने बांग्लादेश के खिलाफ 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे. वहीं टीम के लिए बल्ले से पथुम निसांका के ऊपर रन बनाने का दारोमदार होगा.

अफगानिस्तान और श्रीलंका की संभावित प्लेइंग-11

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (डब्ल्यू), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (सी), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी.

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (सी), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?
Last Updated : September 18, 2025 at 11:33 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AFG VS SLASIA CUP 2025PITCH REPORTPOSSIBLE PLAYING 11AFGHANISTAN VS SRI LANKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.