आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच
एशिया कप का पहला मुकाबला आज से अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
Published : September 9, 2025 at 10:01 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का शुरुआत आज से हो रही है. इस टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें ग्रुप ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई को रखा गया है तो वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं. टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाने वाले हैं.
अफगानिस्तान और हांगकांग में होगा पहला मुकाबला
एशिया कप के 17वें संस्करण की शुरुआत यूएई में होने जा रही हैं. जहां एशिया कप 2025 का ओपनिंग 9 सितंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारत में 8 बजे से शुरू होगा जबकि 7:30 पर टॉस होगा. हांगकांह की कप्तानी यासिम मुर्तजा करेंगे जबकि अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान के हाथों में होगी.
पिच रिपोर्ट और वेदर
अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम की पिच को दुबई की तुलना में स्पिन के लिए थोड़ा कम मददगार है. ऐसे में अफगानिस्तान को बेहतरीन पेश अटैक का फायदा मिल सकता है. यहां पर शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा होगा.
अफगानिस्तान के पक्ष में आंकड़े
अफगानिस्तान का अबू धाबी में टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी अन्य मैदान से अच्छा है. यहां उसने 11 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं. इस मैदान पर उन्हें अपना एकमात्र मैच 2015 में हांगकांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.
अफगानिस्तान और हांगकांग की संभावित प्लेइंग-11
अफगानिस्तान : रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.
हांगकांग : अंशुमन रथ, जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, निजाकत खान, मैथ्यू कोएट्जी, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एहसान खान, ऐजाज खान, अतीक इकबाल, नसरुल्ला राणा, आयुष शुक्ला.
एशिया कप 2025 का दूसरा मैच में 10 सिंतबर को खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम यूएई के साथ खेलती हुई नजर आएंगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी.