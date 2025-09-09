ETV Bharat / sports

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

एशिया कप का पहला मुकाबला आज से अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

Afghanistan vs Hong Kong Match Preview
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का शुरुआत आज से हो रही है. इस टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें ग्रुप ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई को रखा गया है तो वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं. टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाने वाले हैं.

अफगानिस्तान और हांगकांग में होगा पहला मुकाबला

एशिया कप के 17वें संस्करण की शुरुआत यूएई में होने जा रही हैं. जहां एशिया कप 2025 का ओपनिंग 9 सितंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारत में 8 बजे से शुरू होगा जबकि 7:30 पर टॉस होगा. हांगकांह की कप्तानी यासिम मुर्तजा करेंगे जबकि अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान के हाथों में होगी.

पिच रिपोर्ट और वेदर

अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम की पिच को दुबई की तुलना में स्पिन के लिए थोड़ा कम मददगार है. ऐसे में अफगानिस्तान को बेहतरीन पेश अटैक का फायदा मिल सकता है. यहां पर शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा होगा.

अफगानिस्तान के पक्ष में आंकड़े

अफगानिस्तान का अबू धाबी में टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी अन्य मैदान से अच्छा है. यहां उसने 11 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं. इस मैदान पर उन्हें अपना एकमात्र मैच 2015 में हांगकांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

अफगानिस्तान और हांगकांग की संभावित प्लेइंग-11

अफगानिस्तान : रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

हांगकांग : अंशुमन रथ, जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, निजाकत खान, मैथ्यू कोएट्जी, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एहसान खान, ऐजाज खान, अतीक इकबाल, नसरुल्ला राणा, आयुष शुक्ला.

एशिया कप 2025 का दूसरा मैच में 10 सिंतबर को खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम यूएई के साथ खेलती हुई नजर आएंगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी.

ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025: हॉकी के बाद अब क्रिकेट का सजेगा त्योहार, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

AFG VS HKG MATCH PREVIEWASIA CUP 2025AFGHANISTAN CRICKET TEAMAFG VS HKG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.