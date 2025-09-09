ETV Bharat / sports

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का शुरुआत आज से हो रही है. इस टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें ग्रुप ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई को रखा गया है तो वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं. टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाने वाले हैं.

अफगानिस्तान और हांगकांग में होगा पहला मुकाबला

एशिया कप के 17वें संस्करण की शुरुआत यूएई में होने जा रही हैं. जहां एशिया कप 2025 का ओपनिंग 9 सितंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारत में 8 बजे से शुरू होगा जबकि 7:30 पर टॉस होगा. हांगकांह की कप्तानी यासिम मुर्तजा करेंगे जबकि अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान के हाथों में होगी.

पिच रिपोर्ट और वेदर

अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम की पिच को दुबई की तुलना में स्पिन के लिए थोड़ा कम मददगार है. ऐसे में अफगानिस्तान को बेहतरीन पेश अटैक का फायदा मिल सकता है. यहां पर शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा होगा.