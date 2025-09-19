एशिया कप 2025: अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका-बांग्लादेश की सुपर फोर में एंट्री
श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जिससे बांग्लादेश सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर गया.
Published : September 19, 2025 at 12:35 AM IST
हैदराबाद: श्रीलंका की अफगानिस्तान पर जीत के साथ ही एशिया कप 2025 के सुपर फोर में पहुंचने वाली टीमों का नाम साफ हो गया है. ग्रुप बी के करो या मरो वाले मैच में अफगानिस्तान 6 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. जिसकी वजह से इस ग्रुप से श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश सुपर फोर में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. इससे पहले ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान अगल चरण में पहुंची हैं.
मैच की बात करें तो अफगानिस्तान मोहम्मद नबी के आखिर में 22 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी की वजह से 169 तक पहुंचने में सफल रहा, जो कि अबू धाबी की पिच पर काफी अच्छा स्कोर माना जाता है. लेकिन अफगानी गेंदबाजों ने इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. श्रीलंका ने 170 रनों के लक्ष्य को कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रनों की बदौलत 18.4 ओवर में ही आसानी हासिल कर लिया.
Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 18, 2025
🧊 in their veins & composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/E91eUJ7Hga
अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने एक ओवर में लगातार पांच छक्के भी जड़े. अपनी 60 रनों की पारी में नबी ने 3 चौके और 6 छक्के लगाए, लेकिन उनकी ये पारी अपनी टीम को जीत दिलाने में असफल रही. जबकि श्रीलंका की ओर से कुसल मेंडिस ने एक मैच जिताऊ पारी खेली और 52 गेंद में नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे. इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
इस जीत के साथ श्रीलंका ने अपने ग्रुप मैच तीनों मैच जीतकर टॉप है. जबकि बांग्लादेश दो मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है. कल यानी 19 सितंबर को ग्रुप चरण का आखिरी मैच भारत और ओमान के बीच खेला जाएगा, जो कि भारत के लिए प्रैक्टिस मैच से कम नहीं होगा. क्योंकि वो पहले ही सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर चुका है.