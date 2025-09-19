ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका-बांग्लादेश की सुपर फोर में एंट्री

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जिससे बांग्लादेश सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर गया.

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया
श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 12:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: श्रीलंका की अफगानिस्तान पर जीत के साथ ही एशिया कप 2025 के सुपर फोर में पहुंचने वाली टीमों का नाम साफ हो गया है. ग्रुप बी के करो या मरो वाले मैच में अफगानिस्तान 6 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. जिसकी वजह से इस ग्रुप से श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश सुपर फोर में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. इससे पहले ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान अगल चरण में पहुंची हैं.

मैच की बात करें तो अफगानिस्तान मोहम्मद नबी के आखिर में 22 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी की वजह से 169 तक पहुंचने में सफल रहा, जो कि अबू धाबी की पिच पर काफी अच्छा स्कोर माना जाता है. लेकिन अफगानी गेंदबाजों ने इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. श्रीलंका ने 170 रनों के लक्ष्य को कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रनों की बदौलत 18.4 ओवर में ही आसानी हासिल कर लिया.

अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने एक ओवर में लगातार पांच छक्के भी जड़े. अपनी 60 रनों की पारी में नबी ने 3 चौके और 6 छक्के लगाए, लेकिन उनकी ये पारी अपनी टीम को जीत दिलाने में असफल रही. जबकि श्रीलंका की ओर से कुसल मेंडिस ने एक मैच जिताऊ पारी खेली और 52 गेंद में नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे. इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

इस जीत के साथ श्रीलंका ने अपने ग्रुप मैच तीनों मैच जीतकर टॉप है. जबकि बांग्लादेश दो मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है. कल यानी 19 सितंबर को ग्रुप चरण का आखिरी मैच भारत और ओमान के बीच खेला जाएगा, जो कि भारत के लिए प्रैक्टिस मैच से कम नहीं होगा. क्योंकि वो पहले ही सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर चुका है.

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में होंगे 2 बड़े बदलाव, जानिए ओमान के खिलाफ किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता?

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN KNOCKED OUTAFG VS SL MATCH RESULTASIA CUP 2025 SUPER FOURSRI LANKA IN SUPER FOURASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.