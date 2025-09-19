ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका-बांग्लादेश की सुपर फोर में एंट्री

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया ( IANS PHOTO )

Published : September 19, 2025 at 12:35 AM IST

हैदराबाद: श्रीलंका की अफगानिस्तान पर जीत के साथ ही एशिया कप 2025 के सुपर फोर में पहुंचने वाली टीमों का नाम साफ हो गया है. ग्रुप बी के करो या मरो वाले मैच में अफगानिस्तान 6 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. जिसकी वजह से इस ग्रुप से श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश सुपर फोर में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. इससे पहले ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान अगल चरण में पहुंची हैं. मैच की बात करें तो अफगानिस्तान मोहम्मद नबी के आखिर में 22 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी की वजह से 169 तक पहुंचने में सफल रहा, जो कि अबू धाबी की पिच पर काफी अच्छा स्कोर माना जाता है. लेकिन अफगानी गेंदबाजों ने इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. श्रीलंका ने 170 रनों के लक्ष्य को कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रनों की बदौलत 18.4 ओवर में ही आसानी हासिल कर लिया.