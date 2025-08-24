ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान, जानिए कौन बना कप्तान - ASIA CUP 2025

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है. टीम में मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका मिला है.

भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 1:59 PM IST

नई दिल्ली: अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. स्टार लेग स्पिनर राशिद खान को राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. उन्हें मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का समर्थन प्राप्त होगा.

नवीन-उल-हक की वापसी, मजबूत गेंदबाजी आक्रमण

नवीन-उल-हक ने दिसंबर 2024 के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में वापसी की है, जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली थी. अफगानिस्तान के किशोर स्पिनर अल्लाह गजनफर चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद राष्ट्रीय टीम में खेलेंगे.

यह जोड़ी राशिद, स्टार तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी और कलाई के स्पिनर मुजीब उर रहमान के साथ मिलकर प्रतियोगिता के लिए एक मजबूत गेंदबाजी लाइन अप तैयार करेगी. ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई भी टीम में शामिल होंगे.

एशिया कप में अफगानिस्तान

अफगानिस्तान 2014 से 2023 तक एशिया कप के चार संस्करणों में खेल चुका है. वे 2018 और 2022 में सुपर 4 में पहुंचे थे और इस बार टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में 16 मैच खेले हैं, जिनमें से पांच में उन्हें जीत मिली है और दस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच बराबरी पर छूटा है.

अफगानिस्तान ने हाल के आईसीसी आयोजनों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और पहली बार टूर्नामेंट के अंतिम चार में प्रवेश किया. उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया.

ग्रुप ए में अफगानिस्तान

अफगानिस्तान को ग्रुप ए में हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रखा गया है. वे अपने अभियान की शुरुआत 9 सितंबर को अबू धाबी में हांगकांग के खिलाफ करेंगे. इसके बाद टीम क्रमशः 16 और 18 सितंबर को इसी मैदान पर बांग्लादेश और श्रीलंका से भिड़ेगी.

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी.

