एशिया कप 2025: अफगनिस्तान ने जीत के साथ भरी हुंकार, हांगकांग को 94 रनों से रौंदा
एशिया कप 2025 के पहले मैच में हांगकांग अफगानिस्तान के 188 रनों के जवाब में 94 रन ही बना सकी.
Published : September 10, 2025 at 1:15 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 1:21 AM IST
हैदराबाद: अफगनिस्तान ने एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के पहले मुकाबले में हांगकांग पर 94 रनों की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. ये जीत इस टूर्नामेंट के टी20 संस्करण में तीसरी सबसे बड़ी जीत थी. मैच में दोनों टीमों की क्षेत्ररक्षण की कमी भी देखने को मिली क्योंकि पूरे मैच के दौरान आठ कैच टपकाए गए, जो 2020 के बाद से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं.
189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, हांगकांग की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 94 रन ही बना सकी. बाबर हयात एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ प्रतिरोध दिखाया और गुलबदीन नैब की गेंद पर आउट होने से पहले तीन चौकों सहित 39 रन बनाए.
अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूका और गुलबदीन नैब ने दो-दो विकेट लिए, जबकि कप्तान राशिद खान, नूर अहमद और अजमतुल्लाह उमरजई ने एक-एक विकेट लिया.
इससे पहले, सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई के अर्धशतकों की बदौलत अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 188/6 का स्कोर बनाया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने मैच की पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम के अभियान की शुरुआत की.
अटल ने 41 गेंदों में अपना अनुशासित और योग्य अर्धशतक पूरा किया और 15 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 110/4 हो गया. डेथ ओवरों में, अटल और अजमतुल्लाह ने रन गति को आसमान पर पहुंचा दिया और स्कोर को 150 के पार पहुंचाया.
पारी के आखिरी से पहले वाले ओवर में, अजमतुल्लाह ने शुक्ला की गेंद पर लगातार तीन छक्के और एक चौका लगाकर सिर्फ 20 गेंदों में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया.
अफगानिस्तान ने पारी के आखिरी ओवर में सिर्फ नौ रन जोड़े और 20 ओवरों में 188/6 का स्कोर बनाया, जिसमें अटल 52 गेंदों में तीन छक्कों और छह चौकों की मदद से 73 रन बनाकर नाबाद रहे. अजमतुल्लाह को शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. टूर्नामेंट का दूसरा मैच 10 सितंबर को भारत और यूएई के बीच रात 8 बजे से खेला जाएगा.