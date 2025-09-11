अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर रचा इतिहास, रोहित शर्मा के खास क्लब में मारी धमाकेदार एंट्री
एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर जीत में योगदान देने वाले अभिषेक शर्मा ने खास क्लब में एंट्री की है.
Published : September 11, 2025 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: टीम इंडिया ने बुधवार को यूएई के खिलाफ एशिया कप में अपने सफर की शुरुआत एक टीम के तौर पर सबसे तेज रन चेज का रिकॉर्ड बनाकर की है. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर यह रिकॉर्ड बनाना संभव नहीं था क्योंकि गेंदबाजों के दम पर विपक्षी टीम 57 रनों पर ढेर हो गई. इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पूर्व विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा के साथ खास क्लब में शामिल हो गए हैं.
अभिषेक शर्मा ने खास क्लब में मारी एंट्री
अब तक केवल तीन बल्लेबाज ही भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा कर पाए हैं. इनमें रोहित शर्मा (इंग्लैंड बनाम अहमदाबाद 2021), यशस्वी जायसवाल (ज़िम्बाब्वे बनाम हरारे 2024) और संजू सैमसन (इंग्लैंड बनाम मुंबई 2025) का नाम शामिल है. इन सभी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की पहली गेंद पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में छक्का लगाया था.
अब इनके बाद अभिषेक शर्मा इस सूची में शामिल हो गए हैं. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने दूसरी पारी में यानी की रनों का पीछा करते हुए इनिंग की पहली बॉल पर छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की. इसके साथ ही वो भारत के लिए ऐसा करने वाले चौथे टी20 बल्लेबाज बन गए. अपनी पावर-हिटिंग के लिए मशहूर अभिषेक ने कम लक्ष्य के बावजूद विपक्षी टीम को कोई रियायत नहीं दी. अभिषेक रनों का पीछा करते हुए शुरू से ही आक्रामक मूड में थे.
अभिषेक शर्मा ने मैच में खेली 30 रनों की पारी
जब वह 16 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए तब टीम का स्कोर 3.5 ओवर में 48 रन था. दूसरे शब्दों में कहें तो अभिषेक ने टीम की रिकॉर्ड जीत का मार्ग तय किया. अभिषेक के ऊपर अब अगले मैच में सभी की निगाहें रहने वाली है, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं. ये उनका पाकिस्तान के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होने वाला है.
रविवार को होगा भारत-पाकिस्तान मैच
सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने नौ विकेट से मैच जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की अच्छी तैयारी की है. भारत और पाकिस्तान रविवार, 14 सितंबर को टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने-सामने होंगे.