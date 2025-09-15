ETV Bharat / sports

'औकात है तो...', IND vs PAK मैच के बाद सूर्या-BCCI को इस नेता ने दिया चैलेंज

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 15, 2025 at 8:01 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 8:21 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा की हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जीत को पीड़ित परिवारों के साथ साथ अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, आशा करते हैं कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे. IND vs PAK मैच का विरोध

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से खेलने के लिए मैदान में उतरी थी. इस मैच को लेकर भारत में काफी विरोध प्रदर्शन भी हूआ, कई राजनितिक पार्टियों ने मैच बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया. मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) ने सड़को पर उतर कर मैच का विरोध भी किया. शिवसेना ने इस मैच को देश का लिए अपमान बताया तो आप ने सरकार और बीसीसीआई को देश विरोधी बताया.

