'औकात है तो...', IND vs PAK मैच के बाद सूर्या-BCCI को इस नेता ने दिया चैलेंज

Ind vs Pak Asia cup 2025: भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 8:21 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा की हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जीत को पीड़ित परिवारों के साथ साथ अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, आशा करते हैं कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे.

IND vs PAK मैच का विरोध
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से खेलने के लिए मैदान में उतरी थी. इस मैच को लेकर भारत में काफी विरोध प्रदर्शन भी हूआ, कई राजनितिक पार्टियों ने मैच बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया. मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) ने सड़को पर उतर कर मैच का विरोध भी किया. शिवसेना ने इस मैच को देश का लिए अपमान बताया तो आप ने सरकार और बीसीसीआई को देश विरोधी बताया.

सूर्या-BCCI को मिला चैलेंज
अब मैच के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीसीसीआई, आईसीसी और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर कड़ा तंज कसते हुए उन्हें चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो इस मैच से आने वाला सारा रेवेन्यू पहलगाम पीड़ितों को देकर दिखाएं. भारद्वाज ने कहा, ' ये कहना तो बड़ा सस्ता है कि ये जीत मैं तो शहीदों को समर्पित करता हूं, उन्होंने आगे कहा कि अगर सूर्य और बीसीसीआई की औकात है तो जितना पैसा तुमने इस ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है वो सारा उस 26 पीड़ितों को दे दो जिन्होंने पहलगाम में जान गंवाई थी. तो हम भी मान जाएंगे कि तुम ने ये जीत समर्पित किया है. लेकिन ये करने की इनके अंदर हिम्मत और औकात नहीं है.'

भारत ने पाकिस्तान को हराया
14 सितंबर को खेले गए भारत पाक मैच की बात करें तो भारत ने 128 रनों के लक्ष्य को 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था. मैच में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दी मैच का अवॉर्ड दिया गया. जबकि बल्लेबाजी में सूर्या ने नाबाद 47 रनों की शानदार पारी खेली. इस जीत के साथ भारत का सुपर फोर में पहुंचना कंफर्म हो गया. अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ है.

