इंग्लैंड ने एशेज के लिए किया 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान, जानिए किसकी हुई वापसी और कौन हुआ बाहर?
बेन स्टोक्स एशेज 2025 में 16 सदस्यीय इंग्लैंड टीम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हैरी ब्रुक को उप-कप्तान बनाया गया है.
Published : September 24, 2025 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक एशेज सीरीज खेली जाने वाली है. इसके लिए क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कप्तान बेन स्टोक्स को बनाया गया है, जबकि टीम में रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को भी मौका मिला है.
टीम का ये अहम खिलाड़ी हुआ बाहर
ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से क्रिस वोक्स को बाहर रखा गया है क्योंकि वह अभी भी ओवल में भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट के दौरान कंधे की चोट से उबर रहे हैं. जबकि कप्तान स्टोक्स सीरीज के पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बाएं घुटने की चोट से उबर रहे वुड इंग्लिश टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे, जबकि आर्चर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सफल वापसी के बाद टीम में शामिल होंगे.
Your England Men's Ashes squad heading Down Under is here! 🦁— England Cricket (@englandcricket) September 23, 2025
Click below for the full story 📝👇
ये गेंदबाज बिखेरेगा स्पिन का जलवा
ओली पोप की जगह हैरी ब्रुक उप-कप्तान की भूमिका में हैं. शोएब बशीर टीम के मुख्य स्पिनर होंगे क्योंकि भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान उंगली में चोट लगने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है. मैथ्यू पॉट्स और विल जैक्स को भी 16 सदस्यीय टीम में मौका मिला है.
पॉट ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. इस सीजन में काउंटी चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम में चुना गया है, जहां उन्होंने 10 मैचों में 28 विकेट लिए थे. जैक्स ने तीन पारियों में 136 रन बनाए हैं.
टीम में जो रूट, जैक क्रॉली, बेन डकेट और पोप जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि जेमी स्मिथ विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल हैं. तेज गेंदबाजी आक्रमण में ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन, जोश टंग, वुड, पॉट्स और जोफ्रा आर्चर शामिल होंगे. बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, जैकब बेथेल और जैक्स अतिरिक्त स्पिन विकल्प प्रदान करेंगे.
Sixteen players 🧢— England Cricket (@englandcricket) September 23, 2025
Three Lions 🦁
One goal 👊 pic.twitter.com/uKhXSjj9NL
एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम
बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड.
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी हुई टीम की घोषणा
इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है, जहां वे तीन टी20 और एकदिवसीय मैच भी खेलेंगे. ब्रुक 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाने वाली इस सीरीज में सफेद गेंद वाली टीमों की कप्तानी करेंगे.
3 x IT20s 🏏 3 x ODIs 🏏— England Cricket (@englandcricket) September 23, 2025
Our squads to tour New Zealand in October are here! 👇
न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड पुरुष वनडे टीम
हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्राइडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट,जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड.
न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड पुरुष टी20 टीम
हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद. सनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्राइडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, ज़ैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड.