आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता, अमेरिकी खिलाड़ी को एकतरफा मुकाबले में हराया

Published : September 7, 2025 at 10:01 AM IST

नई दिल्ली: यूएस ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में गत चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से हुआ. दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम दौर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए खिताबी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद थी. हालांकि, 27 वर्षीय बेलारूसी खिलाड़ी और मौजूदा विश्व नंबर एक आर्यना सबालेंका ने महज 2 सेटों में फाइनल मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ने अनिसिमोवा को एक घंटे 34 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6 (3) सेटों में हराया. दूसरे सेट में चुनौती लेकिन टाईब्रेकर में जीतीं आर्यना सबालेंका और अमांडा अनिसिमोवा के बीच हुए फाइनल मुकाबले की बात करें तो आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पहला सेट सबालेंका ने 6-3 से जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद दूसरे सेट में सबालेंका और अनिसिमोवा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद मुकाबला टाईब्रेकर तक पहुंच गया. इसके बाद सबालेंका ने 7-3 से जीत हासिल की और फाइनल मुकाबला 6-3, 7-6 (7/3) से जीतकर खिताब अपने नाम किया. इसके साथ ही सबालेंका ने अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत लिया.