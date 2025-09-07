ETV Bharat / sports

आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता, अमेरिकी खिलाड़ी को एकतरफा मुकाबले में हराया

बेलारूसी महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने महिला एकल फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन 2025 का खिताब जीत लिया.

नई दिल्ली: यूएस ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में गत चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से हुआ. दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम दौर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए खिताबी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद थी. हालांकि, 27 वर्षीय बेलारूसी खिलाड़ी और मौजूदा विश्व नंबर एक आर्यना सबालेंका ने महज 2 सेटों में फाइनल मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ने अनिसिमोवा को एक घंटे 34 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6 (3) सेटों में हराया.

दूसरे सेट में चुनौती लेकिन टाईब्रेकर में जीतीं

आर्यना सबालेंका और अमांडा अनिसिमोवा के बीच हुए फाइनल मुकाबले की बात करें तो आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पहला सेट सबालेंका ने 6-3 से जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद दूसरे सेट में सबालेंका और अनिसिमोवा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद मुकाबला टाईब्रेकर तक पहुंच गया. इसके बाद सबालेंका ने 7-3 से जीत हासिल की और फाइनल मुकाबला 6-3, 7-6 (7/3) से जीतकर खिताब अपने नाम किया. इसके साथ ही सबालेंका ने अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत लिया.

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने पिछले यूएस ओपन के फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया था. इस साल सबालेंका ने तीसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में प्रवेश किया था, पिछली दो बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, अनिसिमोवा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फाइनल में सबालेंका ने दबदबा बनाया. इसके साथ ही, सबालेंका 2012-14 के बाद सेरेना विलियम्स के बाद लगातार दो बार यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गईं.

पुरुष एकल फाइनल आज

यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा. यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज के बीच होने वाले इस मुकाबले के नतीजे पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जिसमें साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर बना रहेगा. यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज के बीच फाइनल आज 7 सितंबर को रात 11:30 बजे आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला जाएगा.

