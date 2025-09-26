टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका, स्टार तेज गेंदबाज हुई चोटिल, व्हीलचेयर पर बैठकर मैदान से गई बाहर
टीम इंडिया की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में चोटिल हो गईं.
Published : September 26, 2025 at 11:37 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:45 AM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को पैर में चोट लगी है. उनके पैर में फैक्चर है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं. उन्हें अभ्यास मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से व्हीलचेयर पर बाहर ले जाया गया. इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ विश्व कप अभ्यास मैच में चोटिल होने के बाद भारतीय खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी को व्हीलचेयर पर ले जाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
अरुंधति रेड्डी चोटिल होकर मैदान से बाहर
भारतीय ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी को इस मैच में चोट लग गई. जब वह अपना पांचवां ओवर फेंक रही थीं तो हीथर नाइट की गेंद उनके पैर में जोर से लगी. इससे अरुंधति रेड्डी मैदान पर गिर पड़ीं और दर्द से चीखने लगीं. इसके बाद टीम के डॉक्टर तुरंत मैदान पर आए और अरुंधति रेड्डी को प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद उन्हें व्हीलचेयर की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया.
A freak accident in the #INDvENG warm-up clash has forced Arundhati Reddy off the field just ahead of #CWC25.— ICC (@ICC) September 25, 2025
Read more ➡️ https://t.co/lyVsKwHOca pic.twitter.com/OQ0ktOX40p
उन्हें आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ले जाया गया है. उम्मीद है कि उनकी चोट के बारे में पूरी जानकारी वहां उनकी पूरी मेडिकल जांच के बाद ही मिल पाएगी. विश्व कप में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में टीम के एक अहम खिलाड़ी के चोटिल होने से टीम को बड़ा झटका लगा है. अगर अरुंधति रेड्डी विश्व कप से बाहर हो जाती हैं, तो इससे भारतीय टीम का गेंदबाजी विभाग कमजोर हो जाएगा. उन्होंने अब तक 11 वनडे, 38 टी20 मैचों में 15 और 34 विकेट लिए हैं.
भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अभ्यास मैच खेल रही है. ऐसे में गुरुवार को हुए एक अभ्यास मैच में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें आमने-सामने हुईं. इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने शानदार शतक जड़ा. इस मैच में उन्होंने 120 रन बनाए और एम्मा लैम्ब 84 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गईं.
Worrying sign for Indian Women team...— alekhaNikun (@nikun28) September 25, 2025
Medium pacer Arundhati Reddy injured in Warm up game against England.@BCCIWomen pic.twitter.com/vBZlVcleux
इसके साथ ही इंग्लैंड की महिला टीम ने 50 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए क्रांति गौडेट ने 3 विकेट लिए. इसके बाद एक कठिन लक्ष्य का सामना करने उतरी भारतीय महिला टीम जेमिमा रोड्रिग्स के 66 रनों और उमा छेत्री के 45 रनों के अलावा कोई भी बड़ा बैटर स्कोर बनाने में नाकाम रही.अंत में, भारतीय टीम 34 ओवर में केवल 187 रनों पर ऑल आउट हो गई. इसके साथ ही इंग्लिश टीम ने भारतीय टीम को 153 रनों के अंतर से हराकर जीत हासिल कर ली.
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सितंबर से होने वाली है. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में गुवाहाटी के परसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा.आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप क्रिकेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सहित कुल 8 टीमें भाग लेंगी.