Arjun Tendulkar engagement: भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर काफी चर्चे में है. उनके चर्चे की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी सगाई है. दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. यह सगाई मुंबई के एक निजी समारोह में की गई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए.
बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर के दो बच्चे हैे, बेटी का नाम सारा तेंदुलकर है जबकि बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है.
अर्जुन का क्रिकेट करियर
बता दें कि अर्जुन की उम्र 25 साल है और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो अभी तक उस तरह से क्रिकेट में नाम नहीं कमा सके जिस तरह से उनके पिता सचिन ने कमाए थे. अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा टीम से खेलते हैं. जबिक आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं. जहां उन्होंने पांच मैचों में केवल तीन विकेट लिए.
अर्जुन तेंदुलकर ने 2020/21 में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की, लेकिन 2022/23 में वे गोवा चले गए, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए में पदार्पण किया. लाल गेंद के मैचों में अर्जुन ने 17 मैचों में 532 रन बनाए हैं. और 37 विकेट लिए हैं. वहीं गोवा के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 17 मैच की 9 पारियों में 76 रन बनाए.
अर्जुन की मंगेतर सानिया चंडोक कौन हैं?
सानिया चंडोक (Saaniya Chandok) लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और वो मुंबई में एक प्रीमियम पालतू जानवरों की देखभाल और खुदरा ब्रांड, मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर की संस्थापक हैं. इसके अलावा उनका ताल्लुक मुंबई के जाने माने प्रभावशाली बिजनेसमैन घई परिवार से हैं. सानिया रवि इकबाल घई की पोती है. उनके पिता का नाम इकबाल कृष्ण है.