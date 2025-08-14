ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया से हुई सगाई, जानें कौन है सानिया ? - ARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

Arjun Tendulkar engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई में एक निजी समारोह में की गई, जिसमें केवल करीबी लोग शामिल थे.

अर्जुन तेंदुलकर
अर्जुन तेंदुलकर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 12:40 AM IST

2 Min Read

Arjun Tendulkar engagement: भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर काफी चर्चे में है. उनके चर्चे की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी सगाई है. दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. यह सगाई मुंबई के एक निजी समारोह में की गई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए.

बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर के दो बच्चे हैे, बेटी का नाम सारा तेंदुलकर है जबकि बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है.

अर्जुन का क्रिकेट करियर
बता दें कि अर्जुन की उम्र 25 साल है और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो अभी तक उस तरह से क्रिकेट में नाम नहीं कमा सके जिस तरह से उनके पिता सचिन ने कमाए थे. अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा टीम से खेलते हैं. जबिक आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं. जहां उन्होंने पांच मैचों में केवल तीन विकेट लिए.

अर्जुन तेंदुलकर ने 2020/21 में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की, लेकिन 2022/23 में वे गोवा चले गए, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए में पदार्पण किया. लाल गेंद के मैचों में अर्जुन ने 17 मैचों में 532 रन बनाए हैं. और 37 विकेट लिए हैं. वहीं गोवा के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 17 मैच की 9 पारियों में 76 रन बनाए.

अर्जुन की मंगेतर सानिया चंडोक कौन हैं?
सानिया चंडोक (Saaniya Chandok) लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और वो मुंबई में एक प्रीमियम पालतू जानवरों की देखभाल और खुदरा ब्रांड, मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर की संस्थापक हैं. इसके अलावा उनका ताल्लुक मुंबई के जाने माने प्रभावशाली बिजनेसमैन घई परिवार से हैं. सानिया रवि इकबाल घई की पोती है. उनके पिता का नाम इकबाल कृष्ण है.

Arjun Tendulkar engagement: भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर काफी चर्चे में है. उनके चर्चे की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी सगाई है. दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. यह सगाई मुंबई के एक निजी समारोह में की गई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए.

बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर के दो बच्चे हैे, बेटी का नाम सारा तेंदुलकर है जबकि बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है.

अर्जुन का क्रिकेट करियर
बता दें कि अर्जुन की उम्र 25 साल है और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो अभी तक उस तरह से क्रिकेट में नाम नहीं कमा सके जिस तरह से उनके पिता सचिन ने कमाए थे. अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा टीम से खेलते हैं. जबिक आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं. जहां उन्होंने पांच मैचों में केवल तीन विकेट लिए.

अर्जुन तेंदुलकर ने 2020/21 में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की, लेकिन 2022/23 में वे गोवा चले गए, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए में पदार्पण किया. लाल गेंद के मैचों में अर्जुन ने 17 मैचों में 532 रन बनाए हैं. और 37 विकेट लिए हैं. वहीं गोवा के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 17 मैच की 9 पारियों में 76 रन बनाए.

अर्जुन की मंगेतर सानिया चंडोक कौन हैं?
सानिया चंडोक (Saaniya Chandok) लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और वो मुंबई में एक प्रीमियम पालतू जानवरों की देखभाल और खुदरा ब्रांड, मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर की संस्थापक हैं. इसके अलावा उनका ताल्लुक मुंबई के जाने माने प्रभावशाली बिजनेसमैन घई परिवार से हैं. सानिया रवि इकबाल घई की पोती है. उनके पिता का नाम इकबाल कृष्ण है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARJUN TENDULKAR SAANIYA CHANDOKकौन है सानिया चंडोकSAANIYA CHANDOKअर्जुन तेंदुलकर की सगाईARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.