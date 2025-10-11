केरल आने वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का हुआ ऐलान, दो सुपरस्टार स्क्वाड से गायब
Argentina football team: अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की कमान सुपरस्टार लियोनेल मेसी संभालेंगे.
Published : October 11, 2025 at 4:16 PM IST
कोच्चि: नवंबर में फीफा फ्रेंडली मैच के लिए केरल के दौरे पर आने वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम में एंजेल डि मारिया और एंजो फर्नांडीस को छोड़कर फीफा विश्व कप टीम के सभी सदस्य शामिल हैं. सुपरस्टार लियोनेल मेसी टीम का नेतृत्व करेंगे.
ये फ्रेंडली मैच अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खेला जाएगा. दोनों टीमें कतर में हुए पिछले फीफा विश्व कप में जब आमने-सामने हुई थीं. तो मेसी की टीम ने 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की थी. मेसी और जूलियन अल्वारेज के गोल अर्जेंटीना के लिए निर्णायक साबित हुए थे.
वर्ल्ड क्लास टीमों के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आने की वजह से स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है. फीफा मानकों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. स्टेडियम में 50 हजार लोगों के मैच देखने की गुंजाइश है. वीवीआईपी गैलरी और एक वीवीआईपी पवेलियन भी बनाया जा रहा है.
स्टेडियम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. छत को मजबूत किया जाएगा. स्टेडियम के आसपास मरम्मत भी की जाएगी. टिकट की कीमतों सहित अन्य मामलों पर इस सप्ताह घोषणा की जाएगी.
पिछले दिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई थी. बैठक के निर्णयों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव डॉ. ए. जयतिलका की देखरेख में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें मंत्री वी. अब्दुर्रहमान, पी. राजीव और एम. बी. राजेश भी शामिल हुए थे. पिछले सप्ताह, अर्जेंटीना टीम के मैनेजर हेक्टर डेनियल कैबरेरा ने स्टेडियम की सुविधाओं का आकलन भी किया था.
केरल आने वाली अर्जेंटीना टीम
लियोनेल मेसी (कप्तान), एमिलियानो मार्टिनेज, एलेक्सिस मैकएलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, निकोलस ओटामेंडी। जूलियन अल्वारेज़, लुटारो मार्टिनेज, गोंजालो मोंटिएल, निकोलस टैग्लियाफिको, जुआन फोयथ, मार्कस एक्यूना, एज़ेकिएल पलासियोस, जियोवानी लो सेल्सो, लिएंड्रो पेरेडेस, निको गोंजालेज, थियागो अल्माडा, क्रिस्टियन रोमेरो, नहुएल मोलिना. लियोनेल स्कोलोनी (कोच)