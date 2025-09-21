ETV Bharat / sports

चीन में मेडल जीतने के बाद भिवानी लौटी अनुष्का दुहन का ग्रैंड वेलकम, बोली - अब ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर मारूंगी पंच

चीन में आयोजित थर्ड बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अनुष्का दुहन का भिवानी में ग्रैंड वेलकम किया गया.

Anushka Duhan Returns to Bhiwani after winning silver medal in the 3rd Belt and Road Boxing Championship in China
चीन में मेडल जीतने के बाद भिवानी लौटी अनुष्का दुहन का ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 2:32 PM IST

भिवानी : हरियाणा की बॉक्सर बेटियां एक के बाद एक मेडल ला रही है. इस बार नया नाम जुड़ा है अनुष्का दुहन का. ख़ास बात ये है कि फौजी की बेटी अनुष्का ने चीन में झंडे गाड़े हैं और बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है. इस जीत के बाद घर लौटी अनुष्का दुहन का भिवानी में भव्य स्वागत किया गया.

अनुष्का दुहन ने जीता सिल्वर मेडल : हाल ही में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में देश को चार मेडल दिलाने वाली बेटियां थी जिनमें से तीन विजेता बेटी भिवानी की थी. अब गांव बामला निवासी मनीष फौजी की बेटी अनुष्का दुहन ने चीन में आयोजित थर्ड बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है. अनुष्का की जीत पर भिवानी जिले के गांव बामला में विजय जुलूस निकाला गया. इसके बाद गांव के सरकारी स्कूल में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया. स्वागत समारोह में आसपास के गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे.

अनुष्का दुहन का भिवानी में ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)

"ओलंपिक की तैयारी करेंगी" : अपने स्वागत से खुश दिखी अनुष्का ने कहा कि "वे ओलंपिक की तैयारी करेंगी और गोल्ड मेडल देश की झोली में डालेंगी. ये मुकाम मुझे अपने दादा-दादी और माता-पिता के सहयोग से मिला है. हर माता-पिता को अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका देकर प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी अपने परिवार का नाम रौशन कर सके."

"मेहनत का फल है ": वहीं इस मौके पर अनुष्का के पिता मनीष फौजी ने कहा कि "उनकी बेटी ने कड़ी मेहनत की थी जिसके आधार पर उन्हें मेडल की उम्मीद थी. पिता ने कहा कि ये उनकी बेटी की मेहनत का फल है. अनुष्का अपने चाचा बॉक्सर मोहित से प्रेरित होकर बॉक्सर बनी थी."

