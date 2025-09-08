ETV Bharat / sports

बिहार की बेटी अंशु कुमारी बनीं भारतीय रग्बी टीम की कप्तान, चीन में करेंगी नेतृत्व

सुपौल की अंशु कुमारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 3:56 PM IST 4 Min Read