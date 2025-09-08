ETV Bharat / sports

बिहार की बेटी अंशु कुमारी बनीं भारतीय रग्बी टीम की कप्तान, चीन में करेंगी नेतृत्व

सुपौल की अंशु कुमारी भारतीय अंडर-18 रग्बी टीम की कप्तान बनीं. चीन में सितंबर में होने वाली चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी. पढ़ें खबर.

Anshu Kumari of Supaul
सुपौल की अंशु कुमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 3:56 PM IST

सुपौल: सुपौल के पिपरा प्रखंड में स्थित निर्मली पंचायत की रहने वाली अंशु कुमारी ने एक बार फिर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन कर दिया है। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन (आईआरएफयू) ने एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर-18 रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें अंशु को लड़कियों की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. यह टूर्नामेंट चीन के होह्होट शहर में 13-14 सितंबर को आयोजित होगा.

अंशु का शानदार सफर: अंशु की इस उपलब्धि से पूरे सुपौल में उत्साह की लहर दौड़ गई है, और स्थानीय लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. अंशु ने मात्र दो वर्षों की कड़ी मेहनत से जिला स्तर से अंतरराष्ट्रीय पटल तक अपनी पहचान बनाई है. हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से लौटी अंशु ने राजगीर में हुई एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Anshu Kumari
भारतीय अंडर-18 रग्बी टीम (ETV Bharat)

कोलकाता में चल रही है प्रैक्टिस: जिला रग्बी संघ के अध्यक्ष शानदानंद झा ने बताया कि अंशु वर्तमान में कोलकाता के नेशनल कैंप में अभ्यास कर रही हैं. इससे पहले भी वह कई विदेशी टूर्नामेंटों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जो उनकी लगन और प्रतिभा का प्रमाण है.

"अंशु इन दिनों कोलकाता में नेशनल कैंप में अभ्यास कर रही हैं. अंशु हाल ही में थाईलैंड से मैच खेलकर लौटी हैं. इसके अलावा, पिछले महीने राजगीर में आयोजित एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था."- शानदानंद झा, अध्यक्ष, जिला रग्बी संघ

टीम चयन की प्रक्रिया: टीम का चयन 1 अगस्त से कोलकाता के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर में शुरू हुए गहन राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के बाद किया गया. इस कैंप में खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क पर विशेष जोर दिया गया.

बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और देहरादून में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 ने खिलाड़ियों का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आईआरएफयू के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि 'ये घरेलू प्रतियोगिताएं युवा एथलीटों के लिए अवसर प्रदान करता है, जो रग्बी के भविष्य को मजबूत बनाता है.'

पूल-डी में भारत का मुकाबला मजबूत टीमों से: भारतीय महिला टीम को पूल-डी में रखा गया है, जहां वह मलेशिया, जापान और उज्बेकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भिड़ेगी.

Anshu Kumari With CM Nitish Kumar
सीएम नीतीश कुमार के साथ अंशु कुमारी (ETV Bharat)

टीम के मेंबर: कप्तान अंशु कुमारी के नेतृत्व में उप-कप्तान मुस्कान पिपलोड़ा (राजस्थान) के साथ अन्य सदस्यों में आरती कुमारी, अल्पना कुमारी, मामली सिंह, अनीता मुर्मू, सुशीला, अनुष्का, समृद्धि, रायमणी मुर्मू, विजयश्री राठौर और सलोनी कुमारी शामिल हैं. कई खिलाड़ी पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतरेंगी, जो टीम के लिए नई चुनौती और उत्साह लेकर आएंगी.

अंशु के परिवार में खुशी की लहर: अंशु के पिता पवन साह अपनी बेटी की सफलता से काफी खुश हैं. उन्होंने बताया कि अंशु ने कठिनाइयों के बावजूद खेल को चुना और आज यह मुकाम हासिल किया. जिला स्तर पर भी अंशु को सम्मानित करने की तैयारियां चल रही हैं.

"पूरे जिले में उसकी उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है, और युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है."-पवन साह, अंशु के पिता

कप्तान अंशु का आत्मविश्वास और संकल्प: टीम कप्तान अंशु कुमारी ने कहा कि कप्तानी का यह दायित्व उनके लिए सपना साकार होने जैसा है. कैंप में टीम ने बेहतरीन तालमेल विकसित किया है, और वह बिना किसी भय के मैदान में उतरेंगी.

"पूरी टीम आत्मविश्वास से भरपूर है और एशिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाएगी. कोच कियानो फौरी के मार्गदर्शन में लड़कियों की टीम मजबूत दिख रही है."-अंशु कुमारी, खिलाड़ी, रग्बी

भारतीय रग्बी के भविष्य के लिए मील का पत्थर: यह चैंपियनशिप भारतीय रग्बी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी, जहां युवा खिलाड़ी एशिया के सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ अपनी क्षमता का इम्तिहान देंगे. बिहार जैसे राज्यों से उभरती प्रतिभाएं रग्बी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं. आईआरएफयू ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं, और उम्मीद है कि टीम पदक के साथ लौटेगी.

