Annu Rani ने पोलैंड में किया कमाल, सीजन बेस्ट थ्रो करके जीता स्वर्ण पदक - ANNU RANI WINS GOLD MEDAL

Annu Rani wins gold medal: पोलैंड में भारतीय महिला भला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है.

भला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी
भला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:09 AM IST

Annu Rani wins gold medal: पोलैंड में आयोजित 8वें इंटरनेशनल वीस्लाव मानियाक मेमोरियल मीट में भारतीय महिला भला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने कमाल कर दिया है. उन्होंने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 62.59 मीटर दूर भाला फेंककर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाल दिया. यह टूर्नमेंट व‌र्ल्ड एथलेटिक्स कांटिनेंटल टूर ब्रांज लेवल मीट का हिस्सा था. उनके इस शानदार प्रदर्शन से विश्व रैंकिंग के जरिए विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

अन्नू रानी ने किया कमाल
मेरठ की रहने वाली अन्नु के नाम 63.82 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 2022 में हासिल किया था. बुधवार 6 अगस्त को अन्नू ने 60.95 मीटर के प्रयास से शुरुआत की और फिर अपने दूसरे प्रयास में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 62.59 मीटर हासिल किया. उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 60 मीटर से अधिक की दूरी 60.07 मीटर भी तय की.

अन्नू ने एक साल बाद छुआ 60 का आंकड़ा
खास बात ये है कि अन्नू रानी, जो 29 अगस्त को 33 वर्ष की हो जाएंगी, ने एक साल से अधिक समय बाद पहली बार 60 मीटर से लंबी थ्रो फेंका है. इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मार्च में मुंबई में 58.82 मीटर था. इससे पहले अन्नू ने मई 2024 में 60 मीटर का आंकड़ा छुआ था, जब उन्होंने जर्मनी के ऑफेनबर्ग में 60.68 मीटर के थ्रो के साथ छठा स्थान हासिल किया था. तब से वह 59 मीटर तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करती रही हैं, और क्वालीफिकेशन राउंड में 55.81 मीटर के प्रयास के साथ 2024 पेरिस ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही हैं.

अन्नू राना का अगला मिशन
अन्नू रानी ने अभी तक टोक्यो विश्व चैंपियनशिप के लिए 64 मीटर के सीधे क्वालीफाइंग मानक को पार नहीं किया है. जो सितंबर में खेला जाएगा. लेकिन, बुधवार के उनके प्रदर्शन से उन्हें विश्व रैंकिंग कोटा के जरिए इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जगह मिल सकती है. अब वह 10 अगस्त को होने वाली विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए भुवनेश्वर रवाना होंगी.

